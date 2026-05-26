Al Medellín se le escapó la clasificación en el último minuto ante Estudiantes: así queda la tabla en Copa Libertadores

Independiente Medellín no pudo ante Estudiantes de La Plata en una presentación decorosa en Argentina por su juego. Cuando todo parecía indicar un 0-0 en el marcador final en el estadio UNO, cayó una anotación con revisión del VAR incluida para decretar su derrota 1-0 y sentenciar su eliminación en la Copa Libertadores.

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Durísima caída del Independiente Medellín en la Copa Libertadores que no puede maquillar un semestre bastante discreto, comenzando por la prematura eliminación en la Liga Betplay y la imposibilidad de competir por la estrella de mirad de año. El torneo internacional era su salvación y parece algo épico, luego de todo lo que sucedió ante Flamengo y la derrota 3-0 por escritorio.

Medellín supo reponerse de ese durísimo golpe y de la eliminación en el fútbol colombiano y alcanzó a obtener el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana por quedar en la tercera posición. Por otra parte, Flamengo y Estudiantes de La Plata avanzan a octavos de final.

Por la sexta fecha de la fase de grupos, Estudiantes dominó el juego ampliamente en el desarrollo, pero recién consiguió el gol de la victoria y de la clasificación en tiempo de descuento con un cabezazo de Mikel Amondarain (90+3’). Medellín jugaba para soportar con el cero en su arco, pues incluso el empate le podía dejar en la siguiente ronda.

Fiel a su historia, Estudiantes, viejo conocido en Argentina, volcó el juego en busca del triunfo con una defensa del DIM que no daba el error. El único resultado que le servía para conseguir la clasificación y seguir adelante en el torneo continental que lo vio cuatro veces campeón. El VAR revisó la jugada y validó por milímetros la anotación de Amondarain.

Medellín a la Sudamericana

Con este panorama en el grupo A, Medellín se conforma con los playoffs de la Sudamericana y espera el final de la sexta fecha para conocer su rival.

Tabla del Grupo A Foto: Google

Ahora, en el fútbol colombiano, tiene partidos pendientes en la Copa Betplay, donde se supone no tendría problemas para avanzar de ronda en la primera posición.

Así, DIM cerrará una temporada para el olvido, lejos de la pelea por el título en Colombia y con la idea de hacer pretemporada y moverse de mejor forma en el mercado de pases para regresar a la pelea por los títulos, tras un semestre lleno de protestas y malos resultados.