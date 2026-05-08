Conmebol anunció su primera decisión sobre Medellín vs. Flamengo: salió el comunicado oficial

A través de un comunicado oficial, la Conmebol confirmó las razones por las que fue cancelado el partido de Independiente Medellín vs. Flamengo en el Estadio Atanasio Girardot.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informa que, debido a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades competentes para asegurar la continuidad del encuentro entre Independiente Medellín (COL) y Flamengo (BRA), correspondiente a la Fase de Grupos de la Libertadores 2026, el partido ha sido cancelado“, informó la entidad.

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Se espera que los puntos queden en manos de Flamengo y que Medellín sea castigado duramente para los próximos partidos. “Considerando que fueron aplicados todos los procedimientos establecidos en el Manual de Clubes de la Conmebol, el caso será remitido a los Órganos Judiciales de la Confederación Sudamericana de Fútbol para las determinaciones correspondientes”, añade el comunicado.

“Toda la información relacionada con los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será elevada a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol”, finaliza.

Momentos previos a la cancelación del partido de Independiente Medellín vs. Flamengo Foto: David Jaramillo

La hinchada de Independiente Medellín sacó pancartas en la tribuna norte. Foto: David Jaramillo

¿Qué pasará con los puntos de Medellín vs. Flamengo?

Ahora mismo no hay una resolución oficial sobre el resultado del partido que apenas alcanzó a disputar unos cuantos minutos, pero en la dirigencia de Flamengo dan por hecho que recibirán la victoria en el escritorio.

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José Boto, director deportivo de Flamengo, se pronunció tras los disturbios y explicó cuál es la posición del conjunto brasileño al respecto de lo sucedido.

“El partido está suspendido. Se abrirá una investigación. Obviamente, esperamos ganar estos tres puntos porque la responsabilidad no es nuestra; el reglamento es claro. El equipo local no garantizó la seguridad. El propio presidente, que inicialmente quería jugar a puerta cerrada, reconoció que no había condiciones de seguridad ni dentro ni fuera del estadio”, apuntó.

La delegación de Flamengo ya se encuentra en su camino de regreso a Río de Janeiro, donde estarán atentos al fallo de la Conmebol y las sanciones que caerán contra Independiente Medellín.

El Mengão marcha líder de su grupo y con estos tres puntos asegura la clasificación a los octavos de final, aunque no se sumarán hasta que se complete la investigación por parte de las autoridades de la Conmebol.

Independiente Medellín, por su parte, queda sembrado en la tercera casilla con cuatro unidades y todavía tiene posibilidades matemáticas de avanzar. Al poderoso ya no le quedan partidos de local por Copa Libertadores y el castigo lo tendría que pagar el próximo año en caso de no clasificar ni a la Sudamericana.

Conmebol suele ser muy contundente con este tipo de comportamientos. La multa económica puede ascender hasta los 40.000 dólares, mientras que la sanción deportiva podría ser de varios partidos sin público en las gradas.