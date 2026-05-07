El pedido de Flamengo a Conmebol tras los incidentes ante Medellín en Libertadores: directivo habló

José Boto, director de fútbol del Flamengo brasileño, habló en video después de que Conmebol cancelara el partido de este jueves, 7 de mayo de 2026, donde el cuadro brasileño visitó al Medellín por la cuarta fecha de la fase de grupos en Copa Libertadores.

El juego apenas se pudo desarrollar durante dos minutos aproximadamente, cuando empezaron a lanzar bengalas desde la tribuna. Esto, más otros disturbios, llevaron a que suspendieran el partido, por lo que los jugadores entraron a camerinos hasta esperar nuevas instrucciones. Minutos después, se conoció la cancelación.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre las protestas del Medellín vs. Flamengo: “Mal llamados hinchas”

Flamengo: “Esperamos ganar estos tres puntos”

“Comunicar que Comenbol ha decidido suspender el partido. El partido está suspendido, un expediente será abierto. Como es obvio, esperamos ganar estos tres puntos, porque la responsabilidad no es nuestra, los reglamentos son claros”, expresó José Boto.

“No se garantizó la seguridad. El propio presidente, que al principio quería jugar a puerta cerrada, hizo salir a todos los saboteadores y reconoció que no había condiciones de seguridad, ni dentro ni fuera del estadio”, añadió.

Finalmente, cerró diciendo que hubo voluntad de jugar siempre y cuando las condiciones de seguridad fueran las adecuadas. Sin embargo, no se dio: “Esas condiciones de seguridad no fueron reunidas, por eso la decisión de Comenbol parece más correcta, porque por encima de todo está la seguridad y la integridad física de las personas”.

Segue posição oficial do Diretor de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo, José Boto. pic.twitter.com/Qj1aPJl8dl — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026

Expectativa por Deportivo Independiente Medellín

Seguramente le caerá una fuerte sanción al Deportivo Independiente Medellín, y esa es la expectativa que ronda en Colombia. Diferentes periodistas deportivos señalan que se trataría de una multimillonaria multa, además de la medida que tomen sobre el Atanasio Girardot.

La relación entre la hinchada del Medellín y su dirigencia queda en evidencia. Sin embargo, los desmanes de este jueves han despertado todo tipo de críticas, pues se trató de un espectáculo visto por todo el continente.