Tras la inesperada salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 3, se ha generado una fuerte polémica en redes sociales, pues, por medio de sus plataformas digitales, dejó ver el estado en el que quedó la casa en la que vivía junto a su expareja, Jhorman Toloza.

Paredes y muebles rayados, maquillaje roto y notas con fuertes palabras son algunos de los daños que mostró la influenciadora y cantante. Aunque evitó nombrar a la persona responsable, dejó ver lo afectada que se encuentra por lo ocurrido.

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“Está desordenado, está sucio, está destruido (...) Solo les puedo decir que aun estoy procesando todo esto, quiero que estén tranquilos”, mencionó en el video en el que fue consolada por sus familiares, quienes la han estado ayudando a restaurar el espacio y reparar los daños de cada uno de los ambientes de su hogar.

Por otro lado, les pidió paciencia a sus seguidores y manifestó que este ha sido uno de los motivos por los que se ha mantenido alejada de sus redes sociales, pues ha estado enfocada en el caso e incluso decidió tomar medidas para buscar justicia.

Alexa Torrex tomó medidas legales por destrucción de su apartamento. Foto: Instagram @alexatorrexcontreras

“Ya se empezó un proceso legal. Gracias por su preocupación”, escribió en otro pronunciamiento.

Posteriormente, abrió su corazón a través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de TikTok, en la que contó cómo ha sido el proceso con las autoridades para estudiar el caso y tomar las medidas necesarias al respecto.

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“La violencia no la justifica nada, ni nada. Hoy estuve en la Fiscalía haciendo todo el debido proceso. Me fui muy relajada, me hicieron muchas preguntas. Yo dije: ‘él no me ha pegado ni nada, yo creo que eso no es violencia’ y me decían que sí. Me mandaron a un psicólogo a hablar, me dijeron que eso era violencia intrafamiliar y de género (...) para que me entiendan, yo no sabía que era eso. Yo pensé: ‘wow, ¿esta era la persona con la que yo me iba a casar?’“.

Finalmente, dejó en claro que hay información que, por el momento, no quiere revelar, pues considera que debe mantenerse en privado para evitar complicaciones.

“Lo más terrible de todo es que esas cosas empezaron a pasar desde la primera semana en la que yo estuve en el programa. No empezó desde el shippeo con Tebi, empezó mucho tiempo atrás”, afirmó.