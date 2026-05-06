Juanda Caribe se le declaró a Mariana Zapata y dio indicios de posible relación: “Si estuviera soltero…”

La polémica por la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3 aumenta cada día, especialmente por la gran cantidad de opiniones que se generan en redes sociales entre los seguidores del reality del Canal RCN.

En las últimas horas, se volvió tendencia un video publicado en los perfiles oficiales del programa, en el que el comediante se sinceró con la creadora de contenido y, frente a las cámaras, afirmó tener fuertes sentimientos por ella.

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“Mami, ¿sabes que me va a separar de ti? Tú, que tú me digas: ‘Hey, ábrete’. Yo te quiero, no sé por qué, pero te quiero. Amo estar cerca de ti, amo cuidarte, atenderte, amo que estés bien, amo verte sonreír. Cuando estás mal, me preocupo; cuando estás triste, me pongo triste yo”, dijo.

Posteriormente, hizo referencia a la forma en la que se puede estar interpretando la amistad que han venido construyendo. No obstante, dejó en claro que se vería junto a ella en un futuro.

El comediante reveló sus verdaderos sentimientos por Mariana Zapata. Foto: Canal RCN

“Allá afuera, que lo resuelva Juanda del futuro; aquí, contrólate, brother, pero no puedo dejar de sentir (…) Yo me siento bien contigo, y si eso se ve como un shippeo, si eso se ve como un romance… (…) Tú eres divina; si yo estuviera soltero, créeme que lo haría. Ahora mismo, yo no sé si estoy soltero o no. Yo no me he casado. Mi relación, como te digo, ha tenido sus picos. Yo no voy a dejar de querer a la persona, ni voy a dejar de cuidarla, ni voy a dejar de estar ahí, pero él hoy me deja muy mal parado y desconfigurado, por lo que te digo que vengo viendo”, afirmó.

El humorista también se refirió específicamente a un video que recibió por parte de sus familiares, en el que se puede ver a su pequeña hija.

Sin embargo, un detalle que llamó su atención fue que este clip no fue grabado en la casa en la que vivía con su pareja, Sheila Gándara, por lo que sospecha que estarían atravesando algunos problemas en su relación.

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“Mi casa es grande, pero yo conozco mi piso y mis cosas. ¿La niña por qué está en todo lado, menos en la casa? Ese video lo hizo mi mamá; yo le conozco el modo de grabar a mi mamá. Sheila sabe editar, ella hubiera hecho un video diferente”, dijo con respecto al video.

Aunque se mostró en duda por la situación con Sheila, se dirigió nuevamente a Mariana e indicó que, muy probablemente, en algunos meses podrían llegar a tener un acercamiento romántico, cuando ya haya terminado La casa de los famosos y cada uno se haya encargado de poner en orden su vida personal.

Participante de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Captura de Instagram @mariana.zapata13

“Vamos a ver si yo en seis meses estoy soltero, tú también y coincidimos en algún lugar de la vida y si todavía tú me quieres, todavía sientes algo en la vida, en el ambiente. Si se da bien, y si no, también”, indicó.

Finalmente, Mariana compartió su opinión al respecto y se sinceró sobre la postura que tomaría frente a la situación.

“Yo te entiendo, si eso me pasara a mí, yo estaría loca, yo hubiera dicho frente a una cámara: ‘Terminamos y, si no me ha terminado, le termino y cuando salga hablamos’. Yo, no quiere decir que tú lo hagas, pero yo con mi personalidad”.