Grave acusación contra Juanda Caribe: Sheila Gándara revela que el humorista provocó su embarazo de alto riesgo

La estabilidad familiar del reconocido humorista y creador de contenido, Juanda Caribe, se encuentra en el ojo del huracán.

Su pareja y madre de su hija, Sheila Gándara, ha decidido romper su silencio, para lanzar una serie de declaraciones que no solo cuestionan la integridad del participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, sino que incluyen acusaciones directas sobre su responsabilidad en complicaciones de salud durante su proceso de gestación.

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Desde el ingreso de Juanda Caribe al reality de convivencia, la postura de Gándara había sido de respaldo absoluto. Incluso, en los primeros incidentes del programa, la empresaria defendió públicamente al comediante frente a confrontaciones con otros participantes, como Alexa Torrex.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la difusión en redes sociales de presuntas pruebas de infidelidad previas al concurso y el reciente acercamiento sentimental de Juanda con su compañera de programa, Mariana Zapata.

Ante el eco de las conversaciones captadas por las cámaras, donde Juanda y Mariana intercambiaron expresiones de afecto, Gándara utilizó sus redes sociales para manifestar su indignación.

“Me cuesta creer el nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho”, sentenció la creadora de contenido en una de sus historias de Instagram.

El punto de mayor tensión fue cuando Gándara hizo una revelación personal sobre su etapa de maternidad. Según sus declaraciones, el bienestar físico de ella y su hija se vio comprometido por situaciones derivadas de la conducta de su pareja.

Las graves acusaciones de Sheila Gándara hacia Juanda Caribe Foto: x

“¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él? Eso sí no lo dice. Ahí está el amor que tanto dice tener”, escribió Gándara, insinuando que el estrés o las circunstancias de la relación afectaron directamente su estado clínico.

Esta afirmación ha generado una ola de reacciones en plataformas digitales, donde los seguidores del programa exigen claridad. Gándara enfatizó que, aunque en el pasado otorgó una “segunda oportunidad” solicitada por el humorista, esta no habría sido valorada, llevándola a un punto de no retorno: “Guardé silencio por respeto, pero ya no le debo nada a nadie. Y sí, estoy cansada de callar”.

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Mientras fuera de la casa la polémica escala, dentro de la competencia Juanda Caribe ha mantenido un discurso de rectitud. En diversas intervenciones frente a las cámaras, el creador de contenido ha manifestado estar actuando de manera correcta respecto a sus compromisos personales.

No obstante, las imágenes de sus recientes interacciones con Mariana Zapata, donde frases como “me hiciste falta” han sido protagonistas, parecen contradecir la percepción de su pareja.

Hasta el momento, ni el equipo de representación de Juanda Caribe ni la producción del programa han emitido un comunicado oficial respecto a estas delicadas acusaciones. La situación deja un interrogante abierto sobre el impacto que estas declaraciones tendrán en la permanencia y la imagen pública del humorista, quien hasta hace poco se perfilaba como uno de los finalistas del programa.