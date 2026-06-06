Juanda Caribe no ha parado desde que terminó su participación en La casa de los famosos Colombia.

Mientras muchos seguidores aún comentan algunos de los momentos más virales que protagonizó en el reality, el barranquillero ya está enfocado en un nuevo proyecto empresarial que nació precisamente de una de las bromas más recordadas del programa.

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Lo que parecía una simple broma terminó convirtiéndose en el nuevo negocio de Juanda Caribe

Durante su paso por el reality, Juanda Caribe fue protagonista de múltiples situaciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Una de ellas ocurrió durante un “congelado” protagonizado por Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, cuando surgió el apodo que desde entonces comenzó a circular entre seguidores y participantes del programa.

Lo que para muchos parecía una simple broma terminó convirtiéndose en una oportunidad de negocio.

El creador de contenido confirmó que trabaja en su primera colección de ropa interior, un proyecto que llevará el nombre de “Tanga Caribe” y que incluso ya cuenta con identidad gráfica y un perfil oficial en Instagram, demostrando que la iniciativa va mucho más allá de una ocurrencia del momento.

La idea, en realidad, venía tomando forma desde hace varias semanas.

Después de convertirse en uno de los personajes más comentados del reality, Juanda Caribe decidió aprovechar la popularidad de un apodo viral para lanzar un inesperado emprendimiento. Foto: Foto: historias Instagram @juandacaribeshow

Una nueva etapa después del reality

Poco después de abandonar el reality, durante una transmisión en TikTok junto a Mariana Zapata y Campanita, Juanda había adelantado sus planes y aseguró: “Voy a sacar la línea de tangas de Juanda”.

En ese momento muchos pensaron que se trataba de una de sus habituales bromas, pero ahora el proyecto fue oficializado.

Como era de esperarse, el anuncio generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

Muchos destacaron que está aprovechando la visibilidad que le dejó el programa para emprender y desarrollar nuevos proyectos personales.

En las redes sociales aparecieron comentarios celebrando la iniciativa y el sentido del humor con el que decidió transformar un apodo viral en una marca.

Para varios usuarios, el barranquillero encontró una manera creativa de capitalizar uno de los episodios más comentados de su paso por el reality.

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Lo que para muchos espectadores fue una simple anécdota dentro del reality terminó convirtiéndose en una oportunidad de emprendimiento.

Ahora, Juanda Caribe apuesta por darle una nueva vida a ese apodo que se volvió viral y demostrar que, después de La casa de los famosos Colombia, también hay espacio para hacer negocios con creatividad y mucho sentido del humor.