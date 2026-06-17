“Yo sé lo que he sentido”: Juanda Caribe respondió, sin tapujos, a quienes le piden recuperar su hogar con Sheila Gándara

Durante su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, transmitido por el Canal RCN, el humorista Juanda Caribe se convirtió en una de las celebridades más comentadas de la tercera temporada.

Más allá de su creatividad y buen sentido del humor, el también creador de contenido dio mucho de qué hablar especialmente por la cercanía que mantuvo con Mariana Zapata en el programa. Dentro de la producción, Juanda confesó sentirse atraído por su compañera en diferentes ocasiones.

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No obstante, la situación causó revuelo debido a la relación que sostenía afuera con Sheila Gándara, madre de su hija. Por eso, tras finalizar el reality, el humorista se ha referido en varias ocasiones sobre su situación sentimental actual.

Recientemente, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el comediante aprovechó una dinámica de preguntas que estaba realizando con sus seguidores para responder, sin tapujos, a quienes le piden recuperar su hogar con Sheila, teniendo en cuenta que tampoco ha confirmado de manera oficial su noviazgo con Mariana.

Ante su insistencia, Juanca Caribe aseguró que entiende muy bien “que muchas personas quieran verme hacer cosas que ellos harían”; sin embargo, reiteró que solo él sabe lo que siente y todo pertenece a su intimidad, que ni siquiera comparte con sus padres, “pertenece a mi soledad y a mi mente”.

Asimismo, señaló que valora que los quieran ver juntos de nuevo “porque compartimos una historia muy importante y porque siempre existirá un vínculo: nuestra hija”. Por eso, fue enfático al indicar que siempre le deseará cosas buenas a Sheila para que su pequeña esté bien.

Al final, el humorista dejó claro que, por ahora, no contempla la posibilidad de retomar la relación. “Hoy estamos en caminos distintos, tratando de construir la mejor versión de nosotros mismos y la mejor relación posible como padres”, agregó.

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Además, en otra de sus publicaciones detalló que se encuentra “tranquilo y sanando”, enfocado en él sin afanes, mientras sigue creyendo que “las mejores cosas cuando uno no se apresura y empieza a disfrutar el camino”.

“De todo se aprende y quiero hacer las cosas bien”, apuntó, dejando en evidencia que tampoco está interesado en aclarar todos los rumores que han circulado sobre él en las redes sociales en los últimos meses. “Quienes me conocen saben quien soy, y hoy prefiero invertir mi energía en mi trabajo, en mi hija, mis papás y en seguir adelante”, concluyó.