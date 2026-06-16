J Balvin encabezará la cuota colombiana del ‘Curaçao North Sea Jazz Festival 2026′

La música colombiana volverá a ocupar un lugar destacado en uno de los escenarios culturales más importantes del Caribe. J Balvin fue confirmado como una de las figuras principales del Curaçao North Sea Jazz Festival 2026, un evento que durante años se ha consolidado como uno de los festivales musicales más prestigiosos de la región y una de las plataformas más relevantes para artistas de talla internacional.

El paisa se presentará el próximo 5 de septiembre, fecha que marcará una de las jornadas más esperadas de la programación del festival. Su participación representa no solo la presencia colombiana dentro del cartel artístico, sino también el reconocimiento que la música urbana latinoamericana ha alcanzado en escenarios históricamente asociados con el jazz, el soul, el pop, la música latina y las expresiones contemporáneas más influyentes del mundo.

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La edición 2026 del Curaçao North Sea Jazz Festival se realizará entre el 3 y el 5 de septiembre y reunirá a destacados exponentes de diferentes géneros musicales. Entre los artistas confirmados figuran Stephen Marley, heredero del legado musical de Bob Marley; el reconocido saxofonista Branford Marsalis; la cantante de jazz Dianne Reeves; el músico y productor estadounidense PJ Morton; así como importantes representantes de la música latina como Gente de Zona y Rubén Blades.

J Balvin celebró junto a más de 30.000 personas en Barranquilla, como parte de Ciudad Primavera gira de estadios. Foto: Gaby Deimeke

Con más de 35 millones de discos vendidos en el mundo, J Balvin se ha consolidado como uno de los artistas latinoamericanos más escuchados e influyentes de todos los tiempos. Su carrera ha estado marcada por hitos que han redefinido la presencia de la música en español en los principales circuitos internacionales. Ha participado en festivales de alcance global como Coachella, Lollapalooza y Tomorrowland, escenarios en los que logró demostrar que el reguetón podía compartir espacio con las mayores figuras de la música contemporánea.

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Desde su creación, el Curaçao North Sea Jazz Festival ha sido concebido como una herramienta para impulsar el turismo internacional y promover la riqueza cultural de Curaçao. El evento nació como una extensión del prestigioso North Sea Jazz Festival de los Países Bajos, uno de los encuentros musicales más importantes de Europa, con el propósito de convertir a la isla caribeña en un punto de encuentro para artistas, viajeros y amantes de la música de todo el mundo.

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A lo largo de los años, el festival ha recibido a figuras legendarias como Stevie Wonder, Prince, Bruno Mars, Carlos Santana, Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Ricky Martin y Maluma, construyendo una reputación que hoy lo ubica entre los eventos musicales más importantes del Caribe.

La experiencia, sin embargo, va más allá de los conciertos. Curaçao se ha posicionado como un destino turístico que combina naturaleza, historia y multiculturalidad. La isla cuenta con más de 35 playas, reconocidos sitios de buceo y una vibrante oferta gastronómica y cultural. Su capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por sus coloridas fachadas de inspiración europea, su arte urbano y una identidad cultural enriquecida por la convivencia de más de 55 culturas diferentes.

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La edición 2026 del Curaçao North Sea Jazz Festival se perfila así como una de las más atractivas de los últimos años. La presencia de J Balvin como uno de los artistas principales confirma la relevancia que ha alcanzado la música latina dentro de los grandes eventos internacionales y fortalece el vínculo entre Colombia y los escenarios culturales de alcance global.