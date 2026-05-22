Entre fútbol y paternidad: J Balvin estrena dos cápsulas de moda junto a Vélez en nueva etapa creativa

J Balvin vuelve a demostrar que su influencia ya no se mide únicamente en reproducciones, premios o giras. Su presencia en la música global ahora se expande hacia otros territorios creativos: la moda, la narrativa cultural y la construcción de identidad latinoamericana.

En esta ocasión, el ‘niño de Medellín‘ presenta dos cápsulas junto a la marca Vélez que funcionan como extensiones de su universo personal: una inspirada en el fútbol y otra en la paternidad.

J Balvin celebró con más de 30.000 personas en Barranquilla ‘El Sabor de Creer’

El anuncio llega en un momento en el que Balvin ha vuelto a tomar protagonismo en la industria musical internacional.

Tras una etapa de pausa parcial en la que priorizó su salud mental y su vida personal, el artista regresó con nuevos lanzamientos y una agenda de conciertos que lo ha llevado nuevamente a escenarios de gran formato.

Su más reciente gira por estadios ha reconfirmado que sigue siendo una de las figuras más influyentes del género urbano, capaz de convocar multitudes en América, Europa y Estados Unidos, consolidando un historial que ya suma múltiples récords de ventas y reproducciones globales en plataformas digitales.

J Balvin celebró junto a más de 30.000 personas en Barranquilla, como parte de Ciudad Primavera gira de estadios. Foto: Gaby Deimeke

Pero si algo ha caracterizado a J Balvin en los últimos años es su capacidad para moverse entre disciplinas sin perder coherencia estética. La moda se ha convertido en un lenguaje paralelo a su música. Ha desfilado en escenarios internacionales, ha colaborado con marcas de lujo y ha construido una identidad visual reconocible, donde el color, el diseño experimental y la identidad latina ocupan un lugar central. En ese contexto se inscriben las nuevas cápsulas presentadas junto a Vélez.

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La primera de ellas, The Game Blooms, toma el fútbol como punto de partida para construir una propuesta estética cargada de simbolismo. Más que una colección de prendas, la cápsula se presenta como una lectura cultural del deporte más popular de América Latina.

Bolsos en forma de balón elaborados en cuero, chaquetas con acabados envejecidos y prendas con números que remiten a códigos personales y marcas identitarias forman parte de una propuesta que busca llevar la emoción del estadio a la calle

Este 2026 el paisa presentó ‘From my land to my son’ y ‘The Game Blooms’, dos cápsulas que han contado con el desarrollo de creativo de el paisa junto a Vélez. Foto: Vélez

El concepto parte de una idea sencilla, pero potente: el fútbol como experiencia colectiva que define a la región.

En ese sentido, la colección no se limita a la estética deportiva, sino que intenta capturar la emoción que rodea cada partido, cada gol y cada derrota. La incorporación de jóvenes talentos del deporte, como Juan Manuel ‘Titi’ Rengifo, refuerza la intención de conectar con la ilusión generacional que despierta el fútbol en países como Colombia.

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Este 2026 el paisa presentó ‘From my land to my son’ y ‘The Game Blooms’, dos cápsulas que han contado con el desarrollo de creativo de el paisa junto a Vélez. Foto: Vélez

La segunda cápsula, From my land to my son, es aún más emotiva y se aleja del estadio para entrar en un territorio mucho más íntimo: la paternidad. Inspirada en su relación con su hijo Rio, J Balvin propone una mirada personal sobre el rol de padre contemporáneo, donde la sensibilidad, el juego y la construcción de memoria ocupan un lugar central.

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En esta colección, las prendas dejan de ser únicamente objetos de consumo para convertirse en símbolos de legado. Chaquetas intervenidas, suéteres con referencias infantiles y accesorios como el bolso ‘Dino‘ construyen un relato emocional sobre la transmisión de afectos entre generaciones.

Es una narrativa que conecta con una etapa distinta del artista, más introspectiva, donde la fama convive con la búsqueda de equilibrio personal.

Este 2026 el paisa presentó ‘From my land to my son’ y ‘The Game Blooms’, dos cápsulas que han contado con el desarrollo de creativo de el paisa junto a Vélez. Foto: Vélez

Este giro hacia lo íntimo no es aislado. En los últimos años, J Balvin ha hablado abiertamente sobre su salud mental, su proceso de autoconocimiento y su relación con la fama. Esa transformación también se refleja en su música reciente, donde el artista ha explorado sonidos más personales sin abandonar el ADN urbano que lo llevó a la cima.

Estas dos cápsulas funcionan como espejos de su carrera actual: por un lado, el artista global que sigue llenando estadios y marcando tendencias; por el otro, el hombre que redefine su identidad desde la paternidad y la introspección. En ambos casos, la moda se convierte en el lenguaje que articula esas dos versiones.