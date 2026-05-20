Deepal le apostó al mundo de la moda. El modelo S05 Max se presentó en la entrada de la discoteca Hi, I’m Sci, intervenido al estilo de la memorable villana de Disney, Cruella de Vil. Los asistentes se sorprendieron por la apuesta que incluía un mar de rosas como parte del performance en donde se integraron la elegancia y la aspiración personal, que representa a las tres marcas.

Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan Colombia, fue una de las mentes detrás de la idea de integrar los automóviles al Bogotá Fashion Week 2026.

¿Cómo nació la idea de acompañar el lanzamiento de la nueva colección de Mario Hernández y Disney?

Juan Carlos López (J.C.L.): Hace algunos meses venimos trabajando con Mario Hernández, marca con la que encontramos una afinidad natural en sus pilares de innovación, excelencia y sostenibilidad. Deepal, marca insignia de vehículos de nuevas energías, es sobre todo una marca orientada al diseño y la innovación tecnológica. Por eso vimos que, en este importante hito de Mario Hernández con Disney, el S05 se integraría de forma perfecta para ser exhibido como objeto de diseño, como parte de la narrativa estética de la pasarela y parte fundamental de la experiencia de los invitados.

¿Qué quisieron comunicar presentando el modelo Deepal S05 intervenido con los colores representativos de Cruella de Vil y un mar de rosas?

J.C.L.: Para Deepal la movilidad también es expresión de estilo, además de calidad, excelencia e innovación en la experiencia del usuario. En este caso el Deepal S05 es el vehículo híbrido enchufable más vendido del país, además de ser un modelo premiado por el IF Design Award 2025. En la intervención los colores de Cruella y el mar de rosas resaltaron el carácter sofisticado, disruptivo, vanguardista y futurista, alineado al dress code y concepto de la segunda colección de Mario Hernández con Disney.

Aunque son una marca china, su centro de diseño está en Torino, Italia. ¿Cómo es la relación de Deepal con el mundo de la moda?

J.C.L.: La industria automotriz y la moda comparten algo fundamental: ambas diseñan experiencias y reflejan estilos de vida. Desde Deepal creemos que la tecnología y la innovación automotriz encuentran en la moda una forma más emocional y cultural de conectar con las personas, mientras que la moda aporta sensibilidad estética, identidad y nuevas maneras de expresar la movilidad contemporánea.

De izquierda a derecha: el director de Mercadeo de Deepal y Changan en Colombia, Cristian Camilo Camelo; Andrés Hernández, gerente del Centro Comercial Santafé; Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan en Colombia y Mario Hernández. Foto: Cortesía Deepal

¿Qué estrategias liderará Deepal para mostrarse como experiencia estética y aspiracional?

J.C.L.: Deepal busca consolidarse como una marca que va más allá de la conducción. Queremos estar presentes en escenarios donde convergen el diseño, la tecnología, el arte, la sostenibilidad y el lifestyle, creando experiencias memorables que conecten con consumidores que valoran la innovación, pero también la estética y la emoción.

¿Cómo fue la reacción de los invitados al descubrir que eran parte de este lanzamiento?

J.C.L.: Muy positiva. Los invitados pudieron tomarse fotos con el carro intervenido y fuimos parte del transporte de invitados especiales. Definitivamente el Deepal S05 logró integrarse de manera natural a la narrativa visual de la colección y captó la atención del público por su diseño futurista y sofisticado, demostrando que hoy la movilidad también puede ser protagonista dentro de escenarios culturales y de moda.

¿Se vienen más alianzas en el mundo de la moda?

J.C.L: Definitivamente sí. Para Deepal estos espacios representan una oportunidad muy valiosa para conectar con nuevas audiencias y construir una marca aspiracional alrededor de la innovación, el diseño y la sostenibilidad. El mes pasado estuvimos también en el Festival de Cine de Cartagena, FICCI, con un despliegue similar y seguiremos explorando alianzas con industrias creativas como la moda, porque compartimos una visión enfocada en el futuro, la experiencia y el estilo de vida de las nuevas generaciones.