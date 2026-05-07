‘Hocus Pocus 3’ es oficial: Disney confirma el regreso de las hermanas Sanderson a la gran pantalla

Disney ha confirmado oficialmente que la producción de ‘Hocus Pocus 3’ o más conocida en latinoamérica como Abracadabra 3 se encuentra en fase inicial de desarrollo. Tras superar una etapa de incertidumbre administrativa y negociaciones contractuales, el proyecto asegura el retorno de su trío protagónico original: Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, quienes darán vida nuevamente a las icónicas hermanas Sanderson.

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De acuerdo con reportes publicados el 6 de mayo de 2026, la compañía de entretenimiento logró destrabar el proyecto que parecía haber quedado en pausa tras la salida de Sean Bailey, ex presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, en 2024. Aunque Bailey fue el primer impulsor de la tercera entrega tras el éxito de la secuela de 2022, los cambios internos en la cúpula de Disney y las complejas negociaciones salariales con las actrices principales ralentizaron el avance de la producción.

Fuentes cercanas a la industria indican que los acuerdos ya han sido firmados, lo que permite al equipo creativo, liderado nuevamente por la guionista Jen D’Angelo, avanzar en la construcción del libreto. Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo estricta reserva, se ha sugerido que la historia podría profundizar en la “Madre Bruja”, personaje introducido en la segunda parte, y expandir el universo místico de Salem con nuevas direcciones narrativas.

Uno de los puntos más relevantes de esta nueva entrega es el giro en su modelo de distribución. A diferencia de Hocus Pocus 2, que se estrenó exclusivamente en la plataforma Disney+, la directiva de la compañía contempla para esta tercera parte un lanzamiento global en cines.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresan para 'Hocus Pocus 3' Foto: x

Esta decisión responde al peso comercial de la franquicia. Según datos de Nielsen citados por Variety, la segunda entrega acumuló 2.700 millones de minutos vistos en su fin de semana de estreno, convirtiéndose en el largometraje original más visto en la historia de Disney+ durante sus primeros tres días. Ante tales cifras, Disney busca capitalizar el fenómeno de la nostalgia no solo en hogares, sino en la taquilla internacional, devolviendo la saga al formato para el que fue concebida originalmente en 1993.

La historia de las hermanas Sanderson es un caso atípico en la industria de Hollywood. La película original, dirigida por Kenny Ortega en 1993, fue considerada inicialmente un fracaso comercial y recibió críticas mixtas en su época. Sin embargo, gracias a las constantes retransmisiones televisivas durante la temporada de Halloween, el filme desarrolló una base de seguidores leales que la elevaron al estatus de clásico de culto.

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El regreso de la saga en 2022, casi tres décadas después, demostró que el interés por Winifred, Sarah y Mary Sanderson seguía vigente. Las protagonistas han expresado públicamente su entusiasmo por el nuevo proyecto. Bette Midler calificó recientemente los primeros borradores del guion como “brillantes”, mientras que Sarah Jessica Parker confirmó en declaraciones a medios estadounidenses que el trabajo creativo está en marcha: “Donde va Bette, voy yo”, afirmó la actriz de Sex and the City.

A pesar del entusiasmo de los seguidores, la producción se encuentra en una etapa temprana, por lo que aún no se ha fijado una fecha de estreno oficial.

Con este movimiento, Disney no solo asegura una de sus propiedades intelectuales más rentables de la última década, sino que refuerza su estrategia de apostar por marcas consolidadas que garanticen la asistencia del público a las salas de cine en un mercado cada vez más competitivo.