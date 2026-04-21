Disney anuncia incrementos para sus parques temáticos en Orlando, EE. UU.: estos son los precios

Walt Disney World anunció recientemente un incremento en los precios de las entradas a sus parques temáticos de Orlando, Estados Unidos, para 2027.

De acuerdo con medios norteamericanos, el boleto por un día tendrá un costo máximo de 219 dólares por persona. Este año, el precio máximo de las entradas alcanzó los 209 dólares.

Estos precios podrían incrementarse aún más, debido a que para los meses de noviembre y diciembre aún no se ha anunciado el valor de las entradas, y en estas fechas suelen ser más elevados.

De acuerdo con medios norteamericanos, el boleto por un día tendrá un costo máximo de 219 dólares por persona. Foto: Getty Images

Los precios de las entradas fluctúan según la fecha y el parque. El Magic Kingdom suele tener los precios de entrada más altos, mientras que el Animal Kingdom es el más económico, seguido de Epcot y Hollywood Studios.

Advierten que EE. UU. está en una “encrucijada” en su desarrollo turístico, aunque se mantiene como el mayor mercado del mundo, ¿por qué?

Disney World anuncia fecha de apertura de una nueva montaña rusa

Buenas noticias para los amantes de los parques de Disney. Ahora Los Muppets harán parte de un recorrido a toda velocidad en la clásica e icónica montaña rusa Rock ’n’ Roller Coaster.

Según informó el parque Disney Hollywood Studios en Florida, Estados Unidos, “a partir del 26 de mayo de 2026, Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets llega con nueva energía" a este espacio de entretenimiento y diversión, con nueva música, humor y una experiencia más inmersiva.

La renovación de esta montaña rusa, dentro del Walt Disney World Resort, busca brindar una versión protagonizada por Los Muppets, demostrando que los clásicos sí pueden evolucionar con el tiempo.

Esta icónica atracción ha permanecido cerrada desde comienzos de año mientras avanza su proceso de renovación, ya que anteriormente contaba con una temática centrada en la banda estadounidense de rock Aerosmith.

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Al concluir la reforma, se espera que los visitantes de Disney Hollywood Studios en Florida puedan disfrutar de una montaña rusa que reviva al divertido grupo de personajes de marionetas que conquistó la televisión en las décadas de 1970 y 1980.

Más allá de la velocidad característica de la atracción, se espera que destaque por una potente banda sonora y una narrativa envolvente, diseñada para ofrecer un recorrido fresco e inolvidable.

Desde antes de abordar, los visitantes podrán sumergirse en el ambiente distintivo de Los Muppets, siendo recibidos con la canción Can You Picture That? mientras la legendaria banda The Electric Mayhem ensaya para su gran concierto, anticipando así la aventura que está por comenzar.

De esta manera, la música se convierte en un elemento central en esta nueva versión de la atracción, incluyendo cameos de Los Muppets y de algunos de sus mayores fanáticos como Danny Trejo, Neil Patrick Harris o Wayne Brady.

Según explicó Disney, la idea es que “cada recorrido incluya una de cinco canciones” de The Electric Mayhem junto a artistas invitados, con versiones vibrantes de temas icónicos.

Entre las colaboraciones destacan figuras como Jennifer Hudson, Questlove, Kelly Clarkson y la banda Def Leppard.