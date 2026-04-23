Cuatro recorridos turísticos por Latinoamérica en el marco del Día Mundial del Libro

El 23 de abril de cada año se conmemora el Día Mundial del Libro, una fecha impulsada por la Unesco para reconocer el valor de los libros, promover la lectura y rendir homenaje a los autores.

La organización eligió este día que coincide con la muerte de figuras de la literatura como Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

En el marco de esta fecha, el portal Civitatis compartió una ruta por Latinoamérica que sigue la huella de grandes autores de la región, a través de experiencias que conectan a los viajeros con el legado de Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Rubén Darío.

Los cuatro tours literarios por la región

1. Barranquilla, Colombia – Gabriel García Márquez

Barranquilla guarda una parte esencial de la historia literaria de Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad. El tour recomendado por la capital del Atlántico comprende lugares como la plaza de San Nicolás, la antigua Sodería La Estrella y la sede de El Heraldo, el periódico donde el escritor publicó su famosa columna La Jirafa.

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2. Valparaíso, Chile – Pablo Neruda

El puerto chileno fue una de las ciudades que más conectó con el universo de Pablo Neruda, autor de Veinte poemas de amor y una canción desesperada. El recorrido pasa por algunos de los lugares más emblemáticos del puerto, como la Plaza Sotomayor y el Muelle Prat, y permite descubrir la esencia de una ciudad marcada por sus cerros y miradores. La visita termina en La Sebastiana, la casa museo de Neruda.

Valparaíso es una de las ciudades para visitar en Chile. Foto: Getty Images

3. Buenos Aires, Argentina – Jorge Luis Borges

La capital argentina es una ciudad importante para entender la obra de Jorge Luis Borges, autor de Ficciones. En este tour se recorren espacios de la ciudad que estuvieron ligados a su vida y a su literatura, especialmente en barrios como Palermo, donde pasó parte de su infancia. A lo largo del recorrido, la “experiencia conecta calles, esquinas y escenarios cotidianos con la mirada de un autor que convirtió a Buenos Aires en parte fundamental de su universo narrativo”.

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4. León, Nicaragua – Rubén Darío

Esta ciudad nicaragüense es clave para acercarse a la vida y obra de Rubén Darío, autor de Azul. La experiencia permite conocer lugares vinculados al poeta, como la catedral donde descansan sus restos y la casa museo que conserva parte de su historia. Además, el recorrido suele completarse con la visita a León Viejo, uno de los enclaves históricos más importantes de Nicaragua, ubicado cerca del volcán Momotombo.