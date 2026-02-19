Turismo

El país de Latinoamérica que tuvo un importante incremento en turistas extranjeros; es un destino apetecido por los colombianos

592.000 colombianos viajaron a ese país durante 2025.

Chile cerró 2025 con más de 6 millones de turistas extranjeros, lo que supone un crecimiento del 14,6 % frente al año anterior y su mejor cifra desde 2017, según los datos divulgados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del país.

Por países, Argentina lideró las llegadas, con un aumento del 36,8 % hasta los 2,8 millones de visitantes; seguido de Brasil, con 649.000 turistas (-13,4 %). Le sigue Perú, con 353.000 visitantes (-3,6 %); Estados Unidos, con 460.000 visitantes (-0,4 %); Colombia, con 592.000 turistas (-8,6 %); y España, con 821.000 visitantes (+7,7 %).

El aeropuerto Arturo Merino Benítez acogió la llegada de 2,3 millones de turistas por vía aérea, mientras que el Paso Sistema Cristo Redentor recibió 1,2 millones de visitantes por vía terrestre.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, ha resaltado que estas cifras son “una señal clara de consolidación del posicionamiento internacional de Chile” si se tienen en cuenta los 20 millones de habitantes que conforman la población del país.

Playa las Docas
Playa las Docas, Chile. Foto: Captura de pantalla Google Maps

“Chile destaca por la relación entre población y número de turistas internacionales, lo que habla de una industria sólida y competitiva, con una oferta diversa, sostenible y con fuerte presencia territorial”, señaló.

Esta es la segunda ciudad más grande construida en un desierto, está en América Latina

La encantadora isla del Caribe que espera un año récord en materia turística

El sector turístico de Puerto Rico inició 2026 con un crecimiento exponencial en la demanda, consolidando la tendencia alcista registrada el pasado año. Según los últimos datos de Civitatis, la plataforma de venta de actividades en español, las reservas de tours y experiencias en la isla mantienen un ritmo de crecimiento extraordinario en este primer trimestre, impulsadas por la reciente exposición global del artista Bad Bunny en el Super Bowl y su éxito en los Grammy.

Tras su actuación en el intermedio del evento deportivo el pasado 8 de febrero y la obtención del galardón a mejor álbum del año con un trabajo íntegramente en español, el interés por el destino caribeño se ha disparado.

Este dinamismo responde a una tendencia que, si bien comenzó a gestarse hace años con la eclosión internacional del artista, ha alcanzado un nuevo hito en este inicio de 2026: el volumen de reservas contabilizado durante estos dos primeros meses ya supera las métricas alcanzadas en el mismo periodo del ejercicio anterior, consolidando un crecimiento sostenido que sitúa a la isla en niveles récord de actividad.

La compañía señala que, si bien 2025 cerró con un incremento de reservas del 234 % respecto al ejercicio anterior, las previsiones para este 2026 apuntan a una consolidación de la isla como “destino tendencia” para el viajero internacional.

*Con información de Europa Press.

