Así es el pueblo antioqueño, conocido como ‘ciudad astillero’, que sorprende con su mezcla de aventura, cultura y tradición

A solo 97,6 kilómetros de Medellín, es decir, un viaje por carretera de menos de 3 horas, se encuentra un destino encantador conocido como la “ciudad astillero” que cautiva por su mezcla de aventura, cultura y tradición.

Entre montañas y paisajes verdes, este municipio invita a desconectarse y descubrir una Antioquia más auténtica, donde cada rincón guarda historia.

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Su nombre despierta la curiosidad de quienes lo visitan. Se remonta al siglo XIX, cuando los primeros pobladores se asentaron en la zona y encontraron una abundante presencia de abejorros. Este detalle marcó su identidad y dio origen a su particular denominación como Abejorral, que hoy hace parte del carácter del pueblo y de su memoria colectiva.

De acuerdo con la versión más difundida, uno de los colonos, al ser atacado por los abejorros, exclamó: “¡Esto es un abejorral!”. A partir de ese momento, el término se convirtió en un referente natural que se convirtió en inspiración para bautizar esta población.

Atardecer en Abejorral, Antioquia Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Abejorral en Antioquia / API

Caminar por sus calles, explorar su riqueza natural y conocer sus tradiciones es sumergirse en un destino con alma propia, ideal para quienes buscan experiencias diferentes más allá de los circuitos turísticos tradicionales.

A lo largo de su historia, Abejorral no solo ha sido reconocido como la “ciudad astillero”, sino que también ha recibido apelativos como la “Popayán antioqueña” y la “tierra de los Cien Señores”. Además, se destaca por ser el primer municipio que aparece en orden alfabético en Colombia.

La belleza natural de Abejorral y su riqueza arquitectónica

Ubicado en el oriente antioqueño, Abejorral cautiva con su paisaje montañoso y su cercanía al Páramo de Sonsón, lo que le brinda un clima fresco y una vegetación exuberante.

Este entorno natural no solo ha sido clave para su vocación agrícola, sino también para la presencia de los abejorros que inspiraron el origen de su nombre, convirtiéndolo en un destino lleno de historia y conexión con la naturaleza.

Abejorral es uno de los pueblos para visitar en el oriente de Antioquia. Foto: Getty Images

Sus tierras sobresalen entre montañas gracias a sus cultivos de café, fríjol y maíz, que dibujan postales llenas de tradición. Este entorno fértil, además de definir su identidad rural, enriquece la experiencia del visitante, quien puede conectarse con las labores del campo, los saberes ancestrales y el ritmo pausado de la vida campesina.

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Estas características presentan a Abejorral como un destino ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y aventura, con rutas de senderismo, avistamiento de aves y recorridos a caballo.

Por otro lado, vale mencionar que este municipio hace parte del llamado “corredor de páramos”, un entorno natural protegido clave para el agua y la biodiversidad, ideal para quienes desean desconectarse y respirar aire puro.