Cinco paraísos escondidos cerca de Medellín que pasan desapercibidos, pero prometen una aventura inolvidable

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), este 2026 una de las principales tendencias en viajes será “la espontaneidad, la búsqueda de la satisfacción personal y dependerán menos de los periodos estacionales”.

En este contexto, la misma entidad explica que los viajeros están buscando opciones relacionadas con la calma, la naturaleza y experiencias sensoriales. “El 80% de los viajeros está abierto a experiencias de bienestar”, precisa.

A pocos kilómetros de Cali: el pueblo colombiano donde el sancocho de gallina conquista a todos los visitantes

Teniendo en cuenta esto, el departamento de Antioquia sobresale en el mapa turístico de Colombia como uno de los mejores destinos para descubrir joyas naturales de ensueño, las cuales prometen aventuras inolvidables en escenarios que parecen sacados de un cuento.

Allí, la subregión del Valle de Aburrá y sus alrededores han ganado reconocimiento como epicentro del turismo de bienestar y naturaleza en el país, gracias a las joyas naturales que albergan, muy cerca de Medellín, y a una infraestructura vial mejorada que ha reducido los tiempos de desplazamiento hacia las subregiones del Oriente y el Norte.

Esto ha facilitado que miles de viajeros logren disfrutar de las aguas cristalinas de la región, incluidos estos cinco chardos en el Oriente y Norte antioqueño, destacados por el medio regional Teleantioquia:

1. Río Melcocho (Cocorná/San Francisco)

Considerado uno de los ríos más limpios de Suramérica. Desde Medellín, el trayecto hasta este tesoro oculto es de aproximadamente 3 horas. Allí, la autoridad ambiental regional, Cornare, es la encargada de mantener el control sobre el aforo de visitantes.

Río Melcocho. Foto: Cortesía -Comfenalco Antioquia

2. Quebrada La López (Barbosa)

A solo 45 minutos de Medellín, en el municipio de Barbosa, esta quebrada es el lugar perfecto para quienes buscan una escapada rápida y centrada en conectarse con la naturaleza. La zona cuenta con senderos señalizados y zonas de esparcimiento que complementan la experiencia.

3. Charco Las Playas (San Rafael)

Este cuerpo de agua está situado a unos 10 minutos del casco urbano de San Rafael, un destino que dista de Medellín aproximadamente 108 kilómetros, lo que representa un viaje de menos de 3 horas.

San Rafael, Antioquia, es un destino apetecido por sus múltiples fuentes hídricas. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Así es el municipio de clima tropical de Cundinamarca que surgió a raíz de la construcción del ferrocarril en el departamento

4. Cascada La Cuba (San Luis)

Este municipio se encuentra ubicado a 133 kilómetros de Medellín, lo que se traduce en un viaje de también menos de 3 horas. Allí, la Cascada La Cuba es un sitio reconocido por sus caídas de agua y pozos profundos de color verde esmeralda.

5. Charco El Chorro (San Vicente Ferrer)

A menos de 2 horas de Medellín, este charco ofrece una experiencia más íntima y lo mejor de todo es que no es el único en la zona, pues San Vicente Ferrer es un municipio que se destaca por su riqueza natural y múltiples fuentes de agua.