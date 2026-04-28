Así es el municipio de clima tropical de Cundinamarca que surgió a raíz de la construcción del ferrocarril en el departamento

Entre los 116 municipios que integran el departamento de Cundinamarca, sobresale uno cuyo origen está ligado a la construcción del ferrocarril en la región. Se trata de Puerto Salgar. Puerto Salgar, un destino que se consolidó como un punto estratégico para el tránsito de mercancías entre las principales ciudades de la época, es decir, Medellín y Bogotá.

A este destino, según explica la Revista Diners en uno de sus artículos, también arribaban mercancías provenientes del norte del país a través del río Magdalena. Hoy en día, los viajeros pasan de largo por este lugar cuando se dirigen a la costa por la vía de Guaduas, reconocida como una de las más serpenteantes del país.

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El nombre de esta población rinde homenaje a su fundador, Eustorgio Salgar, conectando con los municipios vecinos al norte, Puerto Boyacá; al sur, Guaduas; al oriente, Yacopí y Caparrapí; y al occidente, La Dorada, Caldas, explica la Alcaldía Municipal a través de su sitio web.

Puerto Salgar cuenta con un clima tropical, con temperaturas que oscilan entre los 27 y los 38 grados centígrados, ofreciendo a sus visitantes varios sitios de interés para visitar, aunque varios viajeros aún los desconocen.

Iglesia de Puerto Salgar, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Puerto Salgar / YouTube Obras e Infraestructura

En primer lugar, cabe destacar que este municipio alberga uno de los humedales más extensos de la región, con una ruta real que se conecta con el río Magdalena. Además, sobresale como uno de los destinos más reconocidos del país por la producción de queso fresco.

Uno de sus símbolos más representativos son los aviones de guerra que la Fuerza Aérea Colombiana, ya que allí hay una sede del Comando Aéreo de Combate No. 1 (CACOM 1), que ha sido galardonado con importantes distinciones por su destacado compromiso con la seguridad operacional.

Gracias a esto, los visitantes que se animan a explorar Puerto Salgar en Cundinamarca pueden conocer las naves que han surcado los cielos colombianos.

Para quienes desean hacer turismo religioso, se aconseja visitar el Seminario Mayor Cristo Rey, el cual recibe cientos de feligreses en fechas especiales como la Semana Santa.

Parroquia Santísima Trinidad Foto: Crédito - Facebook: Parroquia Santísima Trinidad Puerto Salgar / API

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Por esta misma línea, otro sitio imperdibles es la parroquia de la Santísima Trinidad, un centro de encuentro religioso y espiritual de las familias, famoso por su diseño arquitectónico con zonas verdes y una plataforma en escaleras que permite tener una panorámica amplia del municipio y del parque principal.

Además, muy cerca a este municipio, es posible conocer otros puntos de interés, como Tribal Kuyen, un centro turístico ideal para compartir en familia, donde es posible practicar pesca deportiva en un lago privado, almorzar una tradicional picada, gallina o otros platos típicos colombianos.