El municipio de clima frío en Cundinamarca que destaca por su oferta ecoturística, ideal para descansar y desconectarse

El departamento de Cundinamarca es considerado un destino privilegiado por los numerosos páramos que alberga. Sus paisajes, llenos de lagunas, ríos y cascadas, no solo reflejan una extraordinaria biodiversidad, sino también un profundo legado histórico y cultural.

Estas características convierten cada uno de sus rincones en escenarios ideales para quienes buscan experiencias ecológicas, aventura y una conexión auténtica con la naturaleza y las tradiciones ancestrales.

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Uno de esos lugares que destaca por su oferta ecoturística es el municipio de Gama, cuyo nombre, según el diccionario “Chibcha” de Acosta Obregón, significa “vuestra espalda”. Sin embargo, en la lengua de los indígenas, “Chíos” adquiere el sentido de “atrás del cerro lamido”, una expresión que probablemente hace alusión a la ubicación de Guatavita, antigua capital de la comarca o cantón de donde provenía la población indígena que habitó esta región.

Esta interpretación estaría relacionada con el cerro o alto de la Alegría, un lugar que históricamente se ha caracterizado por su paisaje árido, cubierto de pajonales y arbustos de baja altura, entre los que se encuentran especies como el uvo, el chilco, el colorado, el ayuelo, el jarillo y los helechos, explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Paisajes que hacen de Gama un destino imperdible en Cundinamarca. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Gama en Cundinamarca / YouTube QUBIK INGENIERIA CIVIL

A menos de tres horas de Bogotá, un destino que enamora con su entorno natural

Este pintoresco municipio de Cundinamarca está situado a menos de 3 de Bogotá, en la provincia del Guavio, y es conocido por su espectacular entorno natural, además de su riqueza histórica.

Gama invita a recorrer un territorio donde convergen la herencia prehispánica de los muiscas, los vestigios de su breve paso como república independiente, su oferta de ecoturismo y una arraigada tradición cultural que se mantiene viva en sus habitantes.

Su ambiente sereno es una de sus cualidades más representativas y valoradas por la comunidad, que ha logrado preservarlo a lo largo del tiempo. Esta sensación de tranquilidad se percibe en su estilo de vida, donde la agricultura, la cultura y el ecoturismo se desarrollan de manera armoniosa, lejos del ritmo y las presiones que caracterizan a otras regiones.

Iglesia Nuestra Señora Del Carmen en Gama, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Gama en Cundinamarca

El pueblo risaraldense que se consolida como uno de los más pintorescos y mejor conservados del Paisaje Cultural Cafetero

Al estar rodeado de montañas, cerros y cuerpos de agua, Gama ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar al aire libre, siendo el Cerro de la Virgen uno de sus principales atractivos y un lugar de peregrinación para los habitantes del municipio.

Otros de los grandes atractivos naturales de Gama son el embalse de la Central Hidroeléctrica del Guavio, que ofrece paisajes imponentes y la posibilidad de practicar deportes acuáticos, así como el Mirador de la Virgen y el mirador ambiental Pico de los Buitres, desde donde se aprecian vistas panorámicas de la región.