Estos son los destinos preferidos por los viajeros para las vacaciones de mitad de año

Un reciente sondeo realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) sobre el comportamiento vacacional de mitad de año de 2026 destacó que los turistas están organizando sus viajes con mayor previsión.

El 41,6% de las agencias señaló que sus clientes están reservando entre 31 y 60 días antes del viaje. El 26% indicó que lo hacen entre 16 y 30 días. Y el 16,9% afirmó que las compras se están realizando con más de 60 días de anticipación, evidenciando una tendencia creciente hacia la planeación.

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“Esta dinámica ha contribuido a mantener un comportamiento estable en las ventas de las agencias de viajes durante este periodo vacacional, con niveles similares a los registrados en la misma temporada del año anterior. Según los resultados, el 20,8% de las agencias de viajes encuestadas indicó que sus ventas se han mantenido estables; el 20,8% señaló que estas disminuyeron entre el 1% y el 10%; el 14,3% manifestó que sus ventas crecieron entre el 11% y el 20%; el 11,7% reportó incrementos entre el 1% y el 10%; y el 9,1% aseguró que sus ventas aumentaron en más del 20%”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Al indagar sobre los factores que incidieron en las agencias que reportaron disminuciones, el 38,2% lo relacionó con la inseguridad o la percepción negativa sobre algunos destinos, lo que evidencia la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones de confianza para los viajeros. La segunda variable fue la situación económica del país, con el 20,6%, seguida por una menor demanda de viajes por parte de los clientes, con el 11,8%.

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Los destinos favoritos

De igual manera, el estudio resaltó los favoritos de los viajeros para esta mitad de año. En ese sentido, las opciones de sol y playa continúan liderando las preferencias. En el ámbito nacional, se destacan Cartagena (22,8%), San Andrés (17,1%), Santa Marta (13,5%), Eje Cafetero (11,9%) y Medellín (10,4%).

Cartagena. Foto: Cortesía Cotelco - API

En el segmento internacional, los destinos con mayor demanda fueron Punta Cana (18,3%), Europa (12,8%), Estados Unidos (10,4%), México (6,1%), Cancún (4,9%) y Panamá (4,3%).

El turismo interno y el gasto de visitantes internacionales crecen en Colombia

Anato destacó recientemente los resultados de la más reciente Cuenta Satélite de Turismo, entregada de manera preliminar por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“Las cifras confirman que el 2025 fue un año de consolidación y dinamismo para los diferentes segmentos del sector, reafirmando el papel de la industria como uno de los principales motores de la economía nacional”, señaló la organización.

De acuerdo con el informe, el turismo en Colombia alcanzó una participación del “2,4% en el valor agregado bruto total del país”, una cifra que se mantiene alineada con el comportamiento de 2024. Sin embargo, el gasto en los diferentes tipos de turismo mostró incrementos notables.

“El turismo receptor, por ejemplo, generó $54,7 billones, lo que significó un crecimiento del 8,4% en comparación con los $50,5 billones del año anterior, impulsado por el flujo de 4,6 millones de visitantes internacionales”, agregó.