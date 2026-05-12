Abren convocatoria para promover el turismo accesible en Bogotá: estos son los detalles

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) abrió recientemente la convocatoria para la actualización de la Guía de Turismo Accesible de Bogotá, edición 2026, un documento que busca visibilizar la oferta turística de la ciudad con condiciones de accesibilidad.

“La Guía de Turismo Accesible es el resultado de un proceso de identificación y caracterización de espacios, servicios y experiencias que han incorporado criterios de accesibilidad. Este documento se construye de manera progresiva con los actores del sector turístico, cultural y de servicios, reflejando los avances de la ciudad en inclusión”, señaló la entidad.

Y agregó: “Su propósito es facilitar el acceso al turismo para personas con discapacidad, personas mayores, población infantil y otros grupos con necesidades particulares, a través de información clara sobre lugares y experiencias adaptadas”.

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Una oportunidad para el sector turístico

Con este objetivo, el IDT invitó a hoteles, agencias de viaje, tour operadores, empresas de transporte especial, restaurantes, bares, museos, escenarios culturales y de entretenimiento, centros comerciales, parques de diversiones, entre otros actores del sector, a participar en esta convocatoria.

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) abrió recientemente la convocatoria para la actualización de la Guía de Turismo Accesible de Bogotá, edición 2026, un documento que busca visibilizar la oferta turística de la ciudad con condiciones de accesibilidad. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

¿Cómo postularse?

Los interesados deben contar con condiciones de accesibilidad y haber implementado ajustes razonables en la atención y prestación de sus servicios.

Ingresar al formulario: https://forms.gle/Cvq55H4e23QikZRv7

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La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de 2026.

Bogotá recibió casi cuatro millones de viajeros en los primeros meses de 2026

Un importante incremento en su conectividad aérea ha registrado Bogotá en el inicio de 2026. Según información del Boletín del Observatorio Distrital de Turismo, correspondiente al periodo febrero – marzo de 2026, la capital recibió casi cuatro millones de pasajeros entre los meses de enero y febrero.

“Este flujo de viajeros fue posible gracias a la operación de cerca de 30.000 vuelos con destino a Bogotá, lo que representa un incremento del 5,6 % en la oferta aérea hacia la ciudad en comparación con el mismo periodo de 2025, con una ocupación aérea promedio de cerca del 83 %, consolidando al aeropuerto El Dorado como el principal nodo logístico y turístico de la región", señaló el Instituto de Turismo de Bogotá.

La aerolínea Avianca concentró aproximadamente el 55 % de los vuelos hacia la ciudad en este periodo.

Entre enero y marzo de 2026, Bogotá recibió más de 485.000 visitantes internacionales, un incremento del 2,6 % frente al mismo periodo de 2025. Los principales países emisores fueron Venezuela (18,4 %), Estados Unidos (13,5 %) y México (9,1 %).