Así es ‘la puerta del viento’, el municipio huilense que enamora con cavernas y cascadas

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la semana pasada cuáles son los ocho municipios que representarán al país en la iniciativa Best Tourism Villages 2026, liderada por ONU Turismo, que premia a los mejores pueblos para el turismo rural en el mundo.

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Uno de ellos es Paicol, Huila. Conocido como ‘la puerta del viento’, esta población cautiva con sus “cavernas que guardan el secreto del agua, el cacao que endulza su historia y la Semana Santa que cobra vida en sus calles”.

“Un destino de patrimonio natural y cultural que promueve un turismo auténtico y sostenible”, subraya el Ministerio.

Los principales atractivos

La Alcaldía del municipio resalta que Paicol cuenta, además, con distintos balnearios y cascadas que forman piscinas de agua natural, ideales para la recreación y el esparcimiento. A continuación, los sitios imperdibles del municipio:

Calles de Paicol, Huila Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Paicol, Huila / API

La caja de agua: es una caverna de grandes proporciones, formada por un desvío subterráneo de la quebrada que lleva su mismo nombre.

“Para recorrerla toda hay que disponer de media hora y de una linterna muy potente, pues en su interior reina la oscuridad absoluta. En la entrada se aprecia un hermoso paisaje formado por pequeñas plantas, flores y arbustos que brindan una armonía perfecta al ambiente”, resalta la Alcaldía de Paicol.

Quebrada La Motilona en Paicol, Huila Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Paicol Huila

Otra lugar destacado es la cascada La Motilona. Se encuentra ubicada en La Vereda La Laja, a 5 kilómetros de la cabecera municipal. Se destaca por “la riqueza y variedad de paisajes debido a las características geomorfológicas de la zona, las cuales facilitan que se formen cascadas y cuevas”.

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La Venta es otro cascada muy visitada por los habitantes del municipio. “De sus aguas se alimenta en nuevo acueducto municipal. Allí se encuentra un puente de construcción antigua que aún presta el servicio”, afirma la Alcaldía.

Templo parroquia: su construcción comenzó en el año 1870 y terminó en 1880. “Todos sus muros, como las dos torres, fueron niveladas con bloques monolitos de gran tamaño labrados en las canteras de la orilla del río Páez”, agrega la entidad.

Los otros municipios seleccionados

Los otros siete municipios selecciones por el Ministerio fueron Consacá, Nariño; El Peñón, Santander; Jericó, Antioquia; Marulanda, Caldas; Norcasia, Caldas; Sesquilé, Cundinamarca, y Usiacurí, Atlántico.

“En esta edición participaron 27 municipios de 13 departamentos, con propuestas que reflejan la diversidad, riqueza y compromiso de los territorios rurales colombianos. Luego de una revisión de requisitos habilitantes, una evaluación técnica y una valoración cualitativa, fueron seleccionados ocho que avanzarán hacia la postulación oficial internacional, bajo el liderazgo del equipo técnico del Ministerio”, sostuvo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.