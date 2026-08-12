Estos son los cinco pueblos de Colombia con mejor clima para vivir en 2026, según la inteligencia artificial

Colombia es un país con una gran diversidad geográfica y climática. Actualmente tiene 1.103 municipios, distribuidos entre sus 32 departamentos. Esta variedad territorial hace que en el país se encuentren temperaturas muy diferentes, desde los climas cálidos de las zonas costeras y de lugares de baja altitud hasta los climas fríos de las zonas montañosas y de páramo.

De acuerdo con Gemini, herramienta de inteligencia artificial de Google, estas son las cinco poblaciones que cuentan con el mejor clima para vivir.

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Villa de Leyva (Boyacá)

La IA señala que sus temperaturas oscilan entre los 14 °C y 20 °C, ofreciendo un “ambiente fresco, seco y soleado”. Su clima de montaña y baja humedad “son ideales para quienes prefieren la tranquilidad sin frío extremo”.

Esta población también es reconocida por su arquitectura colonial, calles empedradas y una amplia oferta cultural y gastronómica. “Posee excelente conectividad a internet y buena oferta en salud primaria, lo que atrae a muchos nómadas digitales y jubilados”, agrega Gemini.

Este es uno de los pueblos patrimoniales de Colombia. Foto: Getty Images

Jardín (Antioquia)

Este municipio, que se ubica en el suroeste antioqueño, goza de un clima de “eterna primavera”, con un promedio de 19 °C. Su clima templado permite “disfrutar del aire libre, rodeado de vegetación y montañas”.

“Es uno de los pueblos más limpios y seguros del país. Mantiene una vida comunitaria activa alrededor de su parque principal lleno de sillas de colores, con acceso a fincas de café y buena red de agua potable”, añade la inteligencia artificial.

Barichara (Santander)

Este bello municipio santandereano tiene un cálido seco que ronda los 22 °C a 24 °C. “La brisa de la tarde atenúa el calor del mediodía, lo que lo convierte en un lugar ideal para vivir sin depender de aire acondicionado”, dice Gemini.

“Considerado el pueblo más lindo de Colombia por sus construcciones. Es un lugar pacífico, de ritmo pausado y con una comunidad artística destacada”, agrega.

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Filandia (Quindío)

Ubicado en el Eje Cafetero, Filandia cuenta con un clima templado y fresco que promedia los 18 °C. “Sus mañanas soleadas y tardes frescas ofrecen un entorno idóneo para la rutina diaria”, indica la IA.

“Cuenta con una infraestructura gastronómica en crecimiento, cercanía a aeropuertos internacionales (Pereira y Armenia) y gran calidez humana”, subraya.

Pacho (Cundinamarca)

Este municipio, que está ubicado a dos horas de Bogotá, ofrece una temperatura media de 20°C.

“Es catalogado por muchos como uno de los mejores climas del centro del país por su equilibrio entre calor moderado y frescura de montaña”, destaca Gemini.

Y agrega: “Es una opción más tradicional y productiva (famosa por sus cítricos y ganadería), con menor flujo de turismo masivo. Ofrece costos de vivienda y servicios más bajos que Villa de Leyva o Barichara, manteniendo la proximidad a la capital”.