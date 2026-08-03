Ideam lanza alerta por fuertes lluvias en Colombia: estas serán las regiones donde más lloverá en la semana del 3 al 6 de agosto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte del clima previsto para el territorio nacional durante el fin de semana. El informe abarca las condiciones atmosféricas desde la tarde del lunes 3 de agosto hasta la noche del jueves 6 de agosto.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, el inicio de la semana estará marcado por las lluvias más intensas. Durante el lunes y el martes se esperan aguaceros entre moderados y fuertes, acompañados en algunos sectores por tormentas eléctricas aisladas, debido al paso de la Onda Tropical No. 33.

Clima para la semana del 3 al 6 de agosto. Foto: Ideam

“Los departamentos del Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero estarán entre las zonas con mayor probabilidad de recibir las precipitaciones más significativas”, señala el Ideam.

Para el miércoles, las lluvias continuarán sobre el occidente y noroccidente del país, aunque con una distribución más variable. El jueves se prevé una disminución relativa de las precipitaciones; sin embargo, persistirán chubascos en sectores de Chocó, Antioquia, Córdoba y el norte de la región Andina. Además, el acercamiento de la Onda Tropical No. 34 favorecerá un incremento gradual de la nubosidad hacia el final de la jornada.

En la región Caribe también se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía las precipitaciones tendrán una distribución variable durante toda la semana.

Para Bogotá, el Ideam pronostica un comienzo de semana con predominio de tiempo seco y cielo parcialmente nublado. No obstante, desde el miércoles aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias ligeras durante la noche y la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C de mínima y máximas de entre 19 °C y 21 °C.

Clima para la semana del 3 al 6 de agosto. Foto: Ideam

El instituto también advirtió sobre condiciones de calor en varias regiones del país. El índice de calor mantendrá niveles de alerta en sectores de la región Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, así como en algunos valles interandinos, con las mayores alertas concentradas en el norte y nordeste del territorio nacional.

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Asimismo, durante la madrugada del martes 4 de agosto podrían registrarse descensos importantes de temperatura en zonas altas de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, donde se mantienen las alertas más altas por frío.

Clima para la semana del 3 al 6 de agosto. Foto: Ideam

El Ideam recordó que continúa aumentando la amenaza por incendios de cobertura vegetal. Actualmente, 528 municipios presentan algún nivel de alerta, de los cuales 329 están en alerta roja, principalmente en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia.

La entidad recomendó a las autoridades y a la ciudadanía mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.