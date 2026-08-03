Fiscalía judicializa a cuatro disidentes de las Farc por atentado con explosivos a una emisora en Pasto

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de la estructura Franco Benavides del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc, por su supuesta participación en la planeación y ejecución de acciones terroristas en Pasto, Nariño.

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Asimismo, son señalados como los presuntos responsables de instalar explosivos contra una emisora el 25 de noviembre de 2025. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones adelantadas permitieron identificar a los procesados como Júnior José Redín Segura, Pablo Andrés Mosquera Ramírez, Jenny Marilín Cepeda Cortés y Julián Esteban Burbano Burbano, quienes harían parte de una estructura armada ilegal con presencia en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca.

Los capturados fueron presentados ante un juez con funciones de control de garantías que los envió a prisión. Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

El ente investigador señaló que “desde 2025 habrían integrado esta estructura armada ilegal, con injerencia en Nariño y Valle del Cauca, dedicada al narcotráfico, las extorsiones, los homicidios selectivos y los atentados terroristas”. Adicionalmente, precisó que esta organización mantenía capacidad operativa para ejecutar ataques y sostener actividades criminales en esa región del país.

La Fiscalía presentó ante un juez con funciones de control de garantías varios elementos materiales probatorios que “indican que Mosquera Ramírez y Cepeda Cortés habrían participado en la coordinación del atentado con explosivos contra la sede de una emisora radial, perpetrado el 25 de noviembre de 2025 en el centro de Pasto. Al parecer, asistieron a las reuniones en las que se planeó el ataque y coordinaron la entrega del artefacto explosivo”.

De igual manera, la entidad explicó cuál era el rol que cumplía cada uno de los capturados dentro de este grupo armado ilegal, que impone sus reglas en las regiones donde tiene injerencia..

“Redín Segura y Burbano Burbano, por su parte, presuntamente cumplían funciones permanentes de inteligencia, coordinación y planeación de ataques con explosivos. Habrían cumplido funciones de inteligencia, logística y planeación de atentados, además de apoyar actividades de extorsión”, detalló la Fiscalía.

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Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, así como terrorismo.

La Fiscalía dio a conocer que ninguno aceptó los cargos y que un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. El proceso judicial continúa mientras el ente investigador recolecta nuevos elementos materiales probatorios.