Capturan a dos personas que presuntamente intentaban provocar otro incendio en el Humedal Jaboque: los daños alcanzan 5,8 hectáreas

Las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas que presuntamente intentaban iniciar un nuevo foco de incendio en el humedal Jaboque, en la localidad de Engativá, mientras los organismos de emergencia atendían la reactivación de las llamas que afectaron este ecosistema durante los últimos días.

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De acuerdo con la Alcaldía Local de Engativá, los capturados fueron trasladados a la URI de La Granja, donde avanzan los procesos de judicialización. Paralelamente, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Policía Metropolitana continúan investigando las causas del incendio que comenzó el pasado jueves 30 de julio.

La emergencia se inició hacia las 11:00 de la mañana del jueves y obligó al Distrito a desplegar un operativo conjunto para contener el fuego y proteger el área ambiental. Aunque las llamas fueron controladas sobre las 7:00 de la noche, horas después se presentaron reactivaciones que requirieron nuevas intervenciones de los organismos de socorro. La más reciente ocurrió durante la jornada del viernes y fue controlada hacia la 1:00 de la tarde.

Según el balance ambiental entregado por la Secretaría Distrital de Ambiente, el incendio dejó una afectación de 5,8 hectáreas, lo que representa cerca del 3,5 % de las 166,23 hectáreas que conforman el humedal Jaboque. Además, otras 22,5 hectáreas estuvieron expuestas al avance del fuego durante la emergencia.

La mayor afectación se registró en zonas de juncos y eneas, coberturas vegetales que sirven de refugio y espacios de anidación para aves residentes y migratorias. Las autoridades ambientales indicaron que, hasta el momento, no se ha evidenciado fauna afectada, aunque las evaluaciones continuarán cuando existan condiciones seguras para ingresar a toda el área impactada.

La atención de la emergencia contó con la participación del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, los cuerpos de bomberos de Cota y Mosquera, el IDIGER, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Salud, la Defensa Civil, la Cruz Roja y habitantes del sector. El Puesto de Mando Unificado coordinó las labores para controlar el incendio y reducir el riesgo de nuevas reactivaciones.

Las autoridades advirtieron que, si se determina la responsabilidad por provocar incendios forestales o afectar este ecosistema protegido, las sanciones ambientales podrían alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $175.090 millones, además de medidas de reparación y restauración ambiental.

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El Distrito también recordó que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño mantienen elevado el riesgo de incendios. Según el Ideam, existe una probabilidad superior al 97 % de que este fenómeno continúe hasta el primer trimestre de 2027, lo que favorece escenarios de altas temperaturas y sequedad que facilitan la propagación del fuego.

Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar quemas, fogatas o arrojar colillas de cigarrillo en zonas verdes, así como reportar de inmediato cualquier presencia de humo o llamas a la Línea 123.