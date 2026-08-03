Grave incendio en Cundinamarca: la operación contra reloj para salvar una infraestructura clave del río Bogotá

Una de las emergencias ambientales más complejas de los últimos días en Cundinamarca se registró durante la tarde y la noche del domingo 2 de agosto, cuando varios incendios forestales afectaron distintos municipios del departamento.

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Así avanzó la atención de los incendios en Cundinamarca

El foco de mayor preocupación se concentró en el corredor del peaje de Chusacá, en los límites entre Soacha y Sibaté.

Allí las llamas avanzaron hasta amenazar la planta Alicachín, una infraestructura estratégica para la regulación del caudal del río Bogotá.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDGRD) de Cundinamarca y el gobernador Jorge Emilio Rey, durante la jornada fueron monitoreadas varias emergencias simultáneas en municipios como Soacha, Sibaté, Nilo, Tibacuy y Pacho.

Lo anterior obligó a coordinar la respuesta entre cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Ejército Nacional y autoridades locales.

El incendio de mayor magnitud se presentó en el sector de El Charquito, cerca del peaje de Chusacá.

Allí el fuego se extendió rápidamente por una zona de vegetación y alcanzó una bodega donde se almacenaban productos químicos.

Esto obligó a activar protocolos especializados para el manejo de materiales peligrosos con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) mantenemos atención y monitoreo permanente a 7 emergencias por incendios forestales registradas en los municipios de #Tibacuy, #Pacho, #Nilo, #Soacha y #Sibaté, en articulación con los Consejos Municipales de… pic.twitter.com/5NTpcKlcyn — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 3, 2026

Planta Alicachín: clave para la regulación del río Bogotá

La principal preocupación de las autoridades fue evitar que las llamas alcanzaran la planta Alicachín, operada por Enel, una infraestructura estratégica ubicada en inmediaciones del Salto del Tequendama.

La central hace parte del sistema que regula el paso de las aguas del río Bogotá mediante un conjunto de compuertas que permiten controlar el caudal del afluente.

Una función esencial para prevenir desbordamientos y apoyar el manejo de emergencias, especialmente durante las temporadas de lluvias.

Por esa razón, los organismos de socorro concentraron buena parte de sus esfuerzos en impedir que el incendio afectara las instalaciones.

De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el incendio registrado en Chusacá fue el de mayor complejidad entre las emergencias forestales atendidas durante la jornada en el departamento.

“Al momento, personal de bomberos de diferentes zonas controla este incendio, el cual generó también afectación de una bodega donde se albergan algunos productos químicos (…)”, explicó el oficial.

En la emergencia participaron 58 bomberos de cinco municipios, con apoyo de la Defensa Civil, la Policía y el Ejército, para contener las llamas y proteger la planta Alicachín.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, informó que la emergencia se presentó en límites entre Soacha y Sibaté y señaló que, según la información preliminar, el incendio habría sido ocasionado por una quema irresponsable de llantas y cables en una zona verde.

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No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión las causas del incendio.

Las condiciones meteorológicas también dificultaron las labores de control.

Las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos favorecieron la propagación de las llamas, una situación sobre la que el gobernador Jorge Emilio Rey advirtió al señalar que el departamento permanece en monitoreo permanente debido al incremento del riesgo de incendios forestales.

Mientras se desarrollaba la emergencia en Chusacá, otros municipios del departamento también reportaban incendios forestales.

En Pacho, varios focos lograron ser controlados, mientras que las labores continuaban en Tibacuy, Nilo, Soacha y Sibaté, donde los organismos de emergencia mantuvieron operaciones durante varias horas para evitar una mayor afectación ambiental.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema de residuos, pastizales, llantas o cableado, prácticas que representan una de las principales causas de incendios forestales en esta época del año.