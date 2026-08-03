Confirmado: estos son los días festivos que tendrá Colombia en agosto de 2026

Con la primera mitad del año atrás, agosto llega con una buena noticia para miles de colombianos que ya esperan el próximo descanso. Durante este mes habrá dos días festivos, una oportunidad para hacer una pausa de la rutina laboral, viajar o compartir en familia.

Gobierno Petro denuncia ataque cibernético contra MinJusticia; ministro de De La Espriella hizo petición

En los últimos dos meses, el calendario nacional ya había ofrecido varias jornadas de este tipo. Entre junio y julio se registraron cinco festivos, entre ellos el Día de la Virgen de Chiquinquirá, una fecha que generó debate luego de que un ciudadano presentara una demanda para buscar su eliminación del calendario oficial. A esto se sumó el 20 de julio, cuando el país conmemoró un nuevo aniversario del Grito de Independencia, uno de los acontecimientos históricos más importantes de Colombia.

Ahora, el primer festivo de agosto llegará el viernes 7, día en el que se recuerda la Batalla de Boyacá, enfrentamiento ocurrido en 1819 y considerado decisivo para consolidar la independencia de la entonces Nueva Granada frente al dominio español.

La jornada también tendrá un significado especial en el ámbito político, ya que ese mismo día se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, quien asumirá oficialmente la Presidencia de la República para el período 2026-2030.

A diferencia de lo ocurrido en administraciones anteriores, cuando la ceremonia se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario electo decidió trasladar el acto protocolario a Cali. Debido a este cambio de sede, las autoridades locales y el Gobierno Nacional anunciaron un amplio dispositivo de seguridad que incluirá el despliegue de miles de integrantes de la Fuerza Pública, además de controles especiales para garantizar el desarrollo del evento y proteger tanto a las delegaciones invitadas como a la ciudadanía.

El segundo festivo del mes llegará unos días después y tendrá un origen religioso. Se trata de la Asunción de la Virgen María, una de las celebraciones más importantes para la Iglesia católica.

Aunque esta conmemoración se celebra tradicionalmente el 15 de agosto, en Colombia el descanso se trasladará al lunes 17 de agosto, en cumplimiento de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que permite mover varios festivos al lunes siguiente con el fin de promover los fines de semana largos.

Así cambiará el pico y placa en Cali entre el 4 y 9 de agosto: esté atento a la rotación y evite multas

De acuerdo con Vatican News, la solemnidad de la Asunción recuerda la creencia de que la Virgen María fue llevada al cielo “en cuerpo y alma” al finalizar su vida terrenal. Para millones de fieles católicos, esta fecha representa una de las festividades marianas más importantes del calendario litúrgico y suele estar acompañada por eucaristías, peregrinaciones y diferentes actos religiosos en varias regiones del país.

Con estos dos festivos, agosto se convierte en uno de los meses con mayor número de descansos del segundo semestre de 2026. Además de representar una oportunidad para el turismo, el comercio y las actividades familiares, también marcará dos momentos de especial relevancia para Colombia: la conmemoración de un hecho decisivo en la historia de la independencia y el inicio oficial de un nuevo gobierno nacional.