Suspenden al director del Fondo de Energías, Bryan Giraldo, por proceso de contratación para paneles solares

El director del Fondo de Energías, Bryan Giraldo, fue suspendido por tres meses después de que la Procuraduría General de la Nación tomó esa decisión ante las presuntas irregularidades que se dieron en el proceso de contratación para mantener, monitorear y gestionar paneles solares en Colombia.

SEMANA conoció el documento que emitió la Procuraduría Primera delegada para la Contratación Estatal confirmado: “Suspender provisionalmente por el término de tres (3) meses al señor Brayan Giraldo Ruiz (...) en su calidad de director ejecutivo del FENOGE, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno”.

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La decisión también ordenó abrir investigación displinaria contra Guraldo y recoger las pruebas necesarias que permitan esclarecer las presuntas faltas disciplinarias del director ejecutivo del Fondo de Energías en esa polémica licitación de paneles solares que inició una nueva controversia al Gobierno Petro antes de su fin.

Este proceso inició después de que una Procuraduríia de Vigilancia Preventiva remitió un informe el pasado 31 de julio de 2025, en el que se inició una supervisión sobre la invitación abierta al proceso de contratación del Fondo de Energías no Convencionales por una valor que supera los 165.000 millones de pesos.

El ministro de Minas, Edwin Palma, es el presidente del comité ejecutivo del Fenoge. Foto: X: @PalmaEdwin

En julio de este año, la Procuraduría envió una serie de advertencias que sacaron a la luz los primeros riesgos jurídicos de este proceso se selección para implementar, operar, mantener y monitorear los Sistemas Solares Fotovoltaicos, más conocidos como paneles solares.

Ese documento también alertaba una serie de inconsistencias en la expedición de la adenda No. 3 y la inconstitencias entre la fecha plasmada en dicho documento y la fecha real de creación acrediatada mediantes el análisis forense de metados. Esa situación podría comprometer los principios de legalidad, moralidad administrativica, economía y transparencia del proceso.

Las presuntas irregularidades aparecieron después del análisis del expediente contractual publicado en SecopII, del manual de contratación del Fenoge y del informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría, en la que se evidenció que el archivo de la agenda apareció después al vencimiento del plazo previsto para su expedición.

Todas esas circunstancias fueron sacando a flote las supuestas inconsistencias de legalidad del procedimiento de selección, lo que podría causar escenarios de nulidad del negocio jurídico, por eso la Procuraduría le pidió al Fondo de Energías que suspendiera el trámite del proceso y evaluar su eventual cancelación.

El ente de control explicó que la suspensión provisional contra Guraldo se dio como garantía para que “no exista inherencia del disciplinable”, sobre el proceso de escogencia analizado que involucra el millonario presupuesto de 165.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que inicialmente se modificaron condiciones de los términos que podría violar la lubre concurrencia de interesados y favoreciendo con requisitos punteables.