Reportan ataque contra estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander: utilizan drones y ráfagas de fusil

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registra en la noche de este domingo, 20 de septiembre. De acuerdo con información preliminar, los hechos se dan en El Carmen, en Norte de Santander.

Ministro Iván Cancino habló claro sobre la fumigación aérea en Colombia e hizo anuncio importante: “Con todo el respeto”

Al parecer, la estación de Policía del mencionado municipio fue atacada con drones y también se han reportado ráfagas de fusil. De hecho, algunas personas se encontraban en la iglesia cuando se presentó todo, por lo que tuvieron que resguardarse en el templo.

“A esta hora, atacan con enjambre de drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil a la estación de Policía del municipio de El Carmen, en Norte de Santander”, indicó un ciudadano por medio de las redes sociales.

Imagen referencia de un soldado. Foto: Ejército Nacional

Se habla de que por lo menos se han escuchado ocho estruendos, que podrían ser explosiones, y varios disparos.

La Personería del municipio le envió un mensaje a la comunidad para que se proteja en medio de la situación. “En estos momentos de tensión, lo más importante es salvaguardar la vida y la integridad de todos nuestros habitantes”, señaló la Personería, citada por Caracol Radio.

Explosión en el comando de la Policía de Antioquia: esto es lo que se sabe

Hasta el momento, no se tiene algún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades y se desconoce si el ataque deja alguna persona o uniformado herido.

Se está a la espera de que, una vez la situación sea controlada, se entregue un balance de qué fue lo que pasó y quiénes podrían estar detrás de esta arremetida contra la Fuerza Pública.

No se sabe quiénes podrían estar detrás de este ataque, pero en la zona opera el ELN. Foto: afp

Es importante recordar que las autoridades adelantan operaciones en esta zona para combatir a los grupos armados y garantizar la seguridad de la población civil, por lo que podría tratarse de alguna retaliación.

En el departamento de Norte de Santander hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, Los Pelusos y otras organizaciones criminales.