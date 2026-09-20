Explosión en el comando de la Policía de Antioquia. Esto es lo que se sabe

Una grave emergencia tiene lugar en la mañana de este domingo, 20 de septiembre, en las instalaciones del comando de la Policía en Antioquia, en la ciudad de Medellín.

La institución emitió un comunicado de prensa dando cuenta que, en las últimas horas, se registró una explosión al interior de una bodega en esa sede policial.

El incidente, que es materia de investigación, ocurrió en una área destinada a las actividades del Grupo Antiexplosivos.

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“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos y, en este momento, el Cuerpo Oficial de Bomberos atiende la situación”, describió la institución en el mismo documento.

La Policía agregó que, como consecuencia de este hecho, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.

“Se adelantan las labores de inspección y verificación correspondientes con el fin de establecer las circunstancias que dieron origen a la situación”, se dijo en el comunicado de prensa.

El hecho ocurrió en la ciudad de Medellín. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - API

Alerta por ataques a la Policía

Aunque este hecho es materia de investigación, las unidades de la Policía Nacional están en alerta en varias regiones del país por posibles atentados en contra de la infraestructura de la institución.

En hechos recientes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc han materializado acciones terroristas en departamentos como Norte de Santander.

Los grupos de inteligencia tratan de adelantarse a los planes de los criminales y, en esa misión, han frustrado acontecimientos de violencia, como un carro adecuado con explosivos que pretendía ser activado en las inmediaciones de la ciudad de Cúcuta.

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