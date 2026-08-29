Ataque a la estación de Policía de Pailitas, Cesar, deja tres uniformados heridos

Momentos de terror se vivieron en la tarde de este sábado, 29 de agosto, en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar, tras el ataque perpetrado a la estación de Policía de la localidad por parte de grupos al margen de la ley.

Un soldado muerto y tres heridos tras ataque de las disidencias con un dron cargado de explosivos en Buenos Aires, Cauca

En las imágenes que se conocen a través de las redes sociales se observa cómo la población atemorizada por la explosión huye en diferentes direcciones, mientras que los policías repeler el ataque.

De acuerdo con el balance preliminar del hecho, tres uniformados de la institución resultaron heridos en la acción y fueron trasladados en camionetas hasta el hospital local y Aguachica, donde son atendidos por especialista.

Durante el ataque se escuchan algunos disparos en medio de la zozobra de la ciudadanía, los cuales habrían sido originados por los mismos uniformados, quienes intentaban derribar los drones cargados con explosivos.

La Gobernación del Cesar confirmó que Elvia Milena Sanjuan se comunicó de inmediato con el Ministerio de Defensa y se ordenó la militarización de la población para evitar nuevos hechos en las próximas horas.

“Gracias al gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella por, una vez más, responder inmediatamente ante la necesidad de seguridad en el Cesar”, señaló la gobernación del departamento.

Sanjuan rechazó “con absoluta contundencia” el atentado terrorista perpetrado con drones contra los policías en Pailitas y mostró su solidaridad con los tres uniformados heridos en la acción.

“He contactado al ministro de Defensa para solicitar el refuerzo inmediato de la presencia militar en el municipio. Desde el PMU, junto a todas las autoridades, estamos al frente de las operaciones para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes”, señaló Sanjuan.

Gobierno de Abelardo De La Espriella activa plan de choque de seguridad y refuerza la defensa antidrones en Cesar

La gobernadora del departamento manifestó que “en el Cesar no vamos a ceder ante el terrorismo, la institucionalidad está unida y responderá con firmeza”.

Este viernes se había adelantado un consejo extraordinario de seguridad, encabezado por el propio presidente Abelardo De La Espriella, debido a los problemas de orden público que se venían presentando en el departamento.

Allí se tomó la decisión de activar un plan de choque de seguridad e intensificar la defensa antidrones en el Cesar, para hacer frente a los recientes ataques con drones y hostigamientos perpetrados por grupos armados al margen de la ley.

“En respuesta a las amenazas tecnológicas emergentes, se desplegarán de manera inmediata capacidades de vanguardia y sistemas de protección antidrones destinados a blindar los municipios prioritarios de El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, extendiendo asimismo este esquema defensivo a la ciudad de Valledupar”, señalaron las autoridades.

Comunicado de la Presidencia de la República con las medidas anunciadas por el Gobierno nacional tras el Consejo de Seguridad extraordinario en el Cesar. Foto: Presidencia de la República

También dispuso aumentar la seguridad sobre el oleoducto y la infraestructura estratégica de la región para impedir que las organizaciones criminales se financien mediante la explotación ilegal de minerales e hidrocarburos. Las operaciones se concentrarán, además, en cerrar el denominado “corredor del oro criminal”.