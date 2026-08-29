Quibdó, bajo el agua: fuertes lluvias en las últimas 24 horas provocan inundaciones y agravan la situación por el terremoto

Una situación ha generado preocupación entre los habitantes de Quibdó, especialmente entre las familias que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. Se trata de las intensas precipitaciones que provocaron el desbordamiento de varias quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado, afectando viviendas, establecimientos comerciales y algunas de las principales vías.

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Mientras continúan las labores de atención y la entrega de ayudas a los damnificados por el sismo en distintos municipios del Chocó, las autoridades y organismos de socorro deben atender ahora las afectaciones ocasionadas por las lluvias, entre ellas el colapso de una vivienda y los daños registrados en diferentes puntos de Quibdó.

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos y testimonios que evidencian la situación que atraviesa la capital chocoana debido a las intensas lluvias. En las imágenes se observan viviendas y establecimientos inundados, así como calles que permanecen prácticamente intransitables por la acumulación de agua.

Y, para colmo de todos los males, Quibdó está inundado. ¡Ojo al Chocó! pic.twitter.com/0eBOoTqJQb — Adri💚💜 (@adri_ojbv) August 29, 2026

El representante a la Cámara, James Mosquera, también pidió atención para las familias afectadas, especialmente en el sector Fuego Verde, ubicado en el área de El Caraño, donde se reportó el colapso de una vivienda que ya se encontraba en riesgo de derrumbe tras el terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.

“A las secuelas del terremoto se suman ahora las graves inundaciones que están arrasando viviendas y poniendo en riesgo a nuestra gente en Quibdó. Como Representante por las Víctimas y la Paz, solicito presencia y acción humanitaria inmediata para las familias afectadas. ¡No podemos dejarlas solas!”, se lee en la publicación hecha por el congresista en su cuenta oficial de X.

A las secuelas del #terremoto se suman ahora las graves #inundaciones que están arrasando viviendas y poniendo en riesgo a nuestra gente en Quibdó #Chocó .



Como Representante por las Víctimas y la Paz, solicito presencia y acción humanitaria inmediata para las familias… pic.twitter.com/3bJEPKCYUm — James Mosquera Torres (@JamesMosqueraT) August 29, 2026

Ante las inundaciones, la Alcaldía de Quibdó reforzó las labores de limpieza en desagües y diferentes puntos del sistema de drenaje de la ciudad. Las acciones buscan facilitar la evacuación del agua acumulada y reducir las afectaciones ocasionadas por las fuertes precipitaciones.

Los equipos también trabajan en el retiro del lodo y los residuos que quedaron en calles y otros sectores tras las lluvias. Mientras avanzan estas labores, las autoridades mantienen la atención en las zonas afectadas y realizan una evaluación de los daños.

La naturaleza se ensañó con nuestros hermanos del departamento del Chocó. Tras la devastación del terremoto del 10 de agosto, ahora enfrentan inundaciones por lluvias de más de diez horas, con riesgo de que empeoren.



Duele ver lo que están padeciendo. Aun así, el pueblo chocoano… pic.twitter.com/ezvCoZTFcA — Roberto Ortiz (@robertoortizu) August 29, 2026

La intensidad de las precipitaciones también quedó reflejada en el más reciente reporte del Ideam. Entre las 7:00 a. m. del 28 de agosto y la misma hora del 29 de agosto, los volúmenes de lluvia en el país aumentaron cerca de 28,4% frente al día anterior.

Los mayores registros se presentaron en municipios de Caquetá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Putumayo. Quibdó concentró el acumulado más alto de las últimas 24 horas, con 198,7 milímetros de precipitación.