Volver a abrir las puertas de un restaurante después de un terremoto no depende solamente de recontruir un local.

Hacen falta equipos, insumos y heramientas y, por qué no, alguien que ayude a encontar una salida.

Con esa idea nació el Plan Padrino del sector gastronómico, una iniciativa de ACODRES para conectar a los afectados con quienes quieren ayudarlos.

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Una ayuda que busca llegar donde hace falta

El terremoto del 10 de agosto dejó afectaciones en distintos departamentos, y uno de los sectores más golpeados fueron los negocios gastronómicos, los cuales vieron comprometida su posibilidad de seguir trabajando.

Frente a este panorama, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES, puso en marcha el llamado Plan Padrino.

La propopuesta es sencilla: identificar las necesidades de los restaurantes, empresarios y emprendedores afectados y conectarlas con personas, empresas u organizaciones que tengan la posibilidad de aportar.

Jaime López Mejía, presidente ejecutivo de ACODRES, explicó que los damnificados pueden registrarse mediante formularios mhabilitados por la entidad.

Del otro lado, quienes quieran convertirse en padrinos pueden informar qué están en capacidad de ofrecer. Y no necesariamente se trata de dinero.

De acuerdo con ACODRES, un padrino podría aportar desde un equipo necesario para que un establecimiento vuelva a funcionar, hasta insumos para el negocio.

También existe la posibilidad de ofrecer conocimiento. Entre las ayudas contempladas están incluso charlas o acompañamientos para orientar a los empresarios sobre cómo volver a ponerse en marcha.

La idea, en otras palabras, es que la solidaridad pueda convertirse en una herramienta concreta para recuperar la actividad económica.

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Acodrés se suma por medio de una iniciativa de un plan padrino, además de habilitar un espacio para recolectar dinero en efectivo y especie, con el fin de que los… pic.twitter.com/M9JX7YlFGe — Canal TRO (@CanalTRO) August 26, 2026

¿Quiénes pueden recibir la ayuda?

El programa está dirigido a restaurantes y otros actores del sector gastronómico que resultaron afectados por el terremoto.

ACODRES señaló que se han identificado necesidades en departamentos como Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

El mecanismo parte de los formularios dispuestos para la iniciativa. Quien resultó afectado debe entregar información sobre su situación, la ciudad en la que se encuentra y las necesidades que tiene para avanzar en la recuperación de su negocio.

Quienes quieran convertirse en padrinos también pueden registrarse e indicar qué tipo de apoyo están en capacidad de ofrecer.

De esta manera, ACODRES busca identificar las necesidades y posibilidades de ayuda para facilitar el encuentro entre ambas partes.

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Un punto importante es que no es necesario estar afiliado a ACODRES para acceder a los beneficios de la iniciativa.

Según explicó el presidente ejecutivo de la asociación, el programa busca atender a los empresarios afectados independientemente de su afiliación al gremio.

Según lo ha informado Caracol Radio, en los primeros días después de habilitarse el formulario, más de 200 personas damnificadas ya se habían inscrito, según la información entregada por ACODRES.

Por otra parte, el Plan Padrino no está pensado únicamente para personas naturales.

Empresas privadas y entidades del sector público también pueden sumarse para ampliar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los negocios afectados.

Esto permite que la iniciativa funcione como un puente: de un lado están quienes necesitan una herramienta para volver a trabajar y, del otro, quienes tienen equipos, productos, conocimientos o recursos que pueden poner a disposición.