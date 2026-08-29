Dos conductores de bus en Medellín fueron sorprendidos con componentes para tussi y equipos que activan explosivos

En medio de un retén que tenía la Policía de Tránsito instalado entre la vía que comunica al municipio de Ipiales (Nariño) con Medellín (Antioquia), terminaron capturados dos conductores de servicio público que llevaban componentes para producir tussi y dispositivos que sirven para activar explosivos.

Las autoridades confirmaron que en medio del operativo de registro que adelantaban en la Variante Oriental, lograron ubicar dentro del vehículo la presencia de 1.00 estopines, 277 frascos de ketamina y 3.000 pastillas rivotril.

Desde la Policía de Tránsito explicaron que los estopines son dispositivos que se utilizan para activar cargas explosivas en actividades que requieren autorización y manejo especializado. Por eso las autoridades incautaron todo ese material que fue hallado al interior del bus público en el que se movían los dos hombres.

La Policía de Tránsito logró capturar a los dos conductores que iban a bordo de un bus vinculado a una empresa de transporte intermunicipal sobre la Variante Oriental, a la altura del kilómetro 11, en jurisdicción del municipio de Pasto, en el departamento de Nariño.

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El vehículo cubría la ruta Ipiales - Medellín cuando los uniformados sometieron a una inspección sobre esa vía, pero en el momento en que llegaron a la zona de bodega y el dormitorio, fueron halladas 100 cajas con los estopines y casi 300 frascos de ketamina.

La Policía de Tránsito reportó: “De acuerdo con el procedimiento, 62 frascos correspondían a la marca Soloket de 100 ml, mientras que otros 215 frascos se encontraban sin marca y estaban envueltos en plástico negro”.

Durante la requisa también se logró ubicar e incautar 3.000 unidades de pastillas de rivotril, un medicamento que se utiliza en el sector salud pero que también se ha venido comercializando en el mercado negro.

Los dos hombres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para que respondan ante un juez por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y porte ilegal de armas, municiones y explosivos.

La Policía destacó que este tipo de resultados son los que se vienen dando por los controles permanentes en los principales corredores viales del país, con el fin de combatir el transporte de sustancias y elementos relacionados con actividades ilícitas que pueden generar riesgo a los ciudadanos.