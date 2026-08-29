La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó este sábado su más reciente balance sobre los desafortunados incendios forestales que sacuden a Colombia, principalmente en el Tolima. No obstante, también hay afectaciones de esta naturaleza en Nariño, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas y Antioquia.

“Dijeron que iban a incendiar el país y lo están haciendo”: la historia de las manos criminales detrás de los incendios en el Tolima

Con corte al 29 de agosto a las 7:30 de la mañana, la UNGRD registró que todavía se registraban 21 incendios en el territorio nacional. Todos ellos monitoreados por la entidad.

De estos, tan solo dos estaban controlados; los otros 19 son incendios que desafortunadamente siguen activos en 6 departamentos, siendo Tolima el más afectado con la mayor cantidad de puntos afectados.

Estos son los departamentos afectados con su respectiva cantidad de conflagraciones:

Tolima (11)

Nariño (4)

Valle del Cauca (1)

Cundinamarca (1)

Caldas (1)

Antioquia (1)

Balance de la UNGRD. Foto: UNGRD

El Gobierno nacional ha estado atendiendo la emergencia con la acción de la UNGRD, y para ello, se contemplaron medidas de apoyo para la vivienda rural, alimentación de animales, alivios financieros y recuperación de cultivos y unidades productivas.

Aunque la emergencia es nacional, en las últimas horas se sumó el Gobierno de Estados Unidos para apoyar estos incendios. La embajada norteamericana en Colombia confirmó la entrega de un paquete de asistencia económica, representado en equipos especializados.

“Estados Unidos se solidariza con Colombia ante los incendios forestales. Aportamos $48.000 USD para apoyar la labor de la Gobernación de Tolima, Gobernación de Nariño, bomberos de Yumbo y el municipio de Vijes, en el Valle del Cauca”, comunicaron.

Bomberos realizan trabajos en busca de apagar las llamas en el Tolima Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Además, la UNGRD anunció que se definieron acciones para identificar, perseguir y capturar a quienes provocan los incendios, junto con recompensas por información que permita dar con los responsables.

Durante estos 28 días de agosto, Tolima ha tenido que vivir jornadas aterradoras, que ya han arrasado con el 25% de todos los territorios. Otras regiones del país se han visto afectadas. Sentando así un doloroso precedente que aterra a los colombianos.

Por el momento, el origen de estos incendios sigue siendo materia de investigación, aunque ya se conoce que algunos de ellos fueron provocados y no son producto de un fenómeno natural como se creyó en un principio.