Nueva EPS se pronuncia por el caso de Lucas: confirmó primera decisión que tomaron con el niño

La Nueva EPS se pronunció por el caso de Lucas, el pequeño de 7 años que que nació con una cardiopatía, ha sido sometido a tres cirugías de corazón y que le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella.

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La entidad indicó que ya se han adelantando las gestiones necesarias para garantizar la atención integral y oportuna del niño, que requiere manejo especializado por su condición cardiaca.

“Como parte de estas acciones se coordinó su traslado a Bucaramanga, donde será atendido en la Fundación Cardiovascular, institución de cuarto nivel que cuenta con los servicios y el equipo médico especializado que requiere su condición”, señaló.

Asimismo, la Nueva EPS aseguró que entiende a la perfección la preocupación que ha generado el caso del niño y la importancia de brindar respuestas oportunas frente a sus necesidades de salud.

Por lo mismo, precisó que se “garantizará el acompañamiento y seguimiento necesarios para dar continuidad a su atención y avanzar en los procedimientos médicos que, de acuerdo con la valoración de los especialistas, sean requeridos”.

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“La salud y el bienestar de nuestros afiliados son nuestra prioridad. En el caso de Lucas, hemos dispuesto las acciones necesarias para facilitar su acceso a la atención especializada que necesita y acompañar el proceso de atención que determine su equipo médico”, agregó.

Este pronunciamiento se da después de que se viralizara un video de Lucas en el que le pedía ayuda al presidente De La Espriella porque, según dijo, su mamá llevaba luchando cerca de un año para que le hicieran unos exámenes y le practicaran unos procedimientos.

Además, una vez se le haga esto, se podrá conocer si el pequeño es apto y se le puede hacer un trasplante de corazón. El caso llamó la atención del jefe de Estado, quien señaló que seguirá pendiente y le ordenó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, ayudar al pequeño y su familia para que reciba la atención que necesita.