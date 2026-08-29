Abelardo De La Espriella se conmovió profundamente con Lucas, el niño que le pidió ayuda para no morir: minSalud estará al frente del caso

El presidente Abelardo De La Espriella escuchó el llamado que le hizo Lucas, un niño de siete años que nació con una cardiopatía y que ha sometido a tres cirugías de corazón abierto.

Lucas, un niño de 7 años con tres cirugías de corazón abierto, le pide a Abelardo De La Espriella que lo ayude: “No quiero morir”

El menor explicó que su mamá lleva más de un año “luchando” contra la Nueva EPS para que le autoricen unos exámenes y procedimientos, y poder entrar a una lista de trasplante de corazón.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se pronunció y le pidió a la ministra de Salud atender el caso y ayudar al pequeño y a su familia.

“He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años de Cúcuta que necesita atención médica urgente”, escribió.

El mandatario sostuvo que no se puede permitir que un niño tenga que decir “yo no me quiero morir” para que en ese momento el sistema de salud responda.

Por lo mismo, el solicitó a Vesga contactar a la familia del pequeño, revisar la situación de manera inmediata con la Nueva EPS y garantizar que reciba los exámenes, tratamientos y la atención especializada que necesita.

“La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones”, apuntó.

“No más indolencia, cada vida cuenta”: MinSalud responde sobre el caso de Lucas, niño que pidió ayuda para no morir

Por último, el jefe de Estado afirmó que estará muy pendiente de lo que pase con Lucas y la ayuda que se le esté dando.

Por su parte, la ministra de Salud también se pronunció a través de su cuenta de X y confirmó que le ayudará a la familia del pequeño para que tenga toda la atención necesaria.

Presidente de la República, Abelardo De La Espriella Foto: Guillermo Torres / Semana

“Lucas tiene siete años, ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea, su madre, lleva más de un año esperando una respuesta y viendo cómo se agotan los días para su pequeño hijo”, dijo.

La jefa de la cartera de Salud cerró diciendo: “No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia. Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”.