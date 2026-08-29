La concesión a cargo de la vía al Llano, Coviandina, confirmó en la madrugada de este sábado el volcamiento de un camión que iba cargado con cerveza a la altura del kilómetro 16 + 580. Esto provocó el cierre total del paso en este tramo de la vía durante dos horas.

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Este accidente fue atendido inmediatamente por Coviandina y no reportó ninguna persona muerta o lesionada tras el incidente. Por ende, las autoridades se concentraron en la remoción de escombros que dejó el vehículo accidentado y la limpieza del producto regado en el corredor vial, para poder habilitar el tránsito allí.

Luego, a las 6:05 de la mañana, se confirmó por parte de la concesión la habilitación del tráfico vehicular en el km 16+580 en ambos sentidos. Entonces, el paso fue permitido, pero de forma reducida.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha realizado el retiro del vehículo, por lo que la concesión insistió en la prevención en esta vía.

No hay cierre total en la vía al Llano

De esta forma, se confirma la habilitación total de la vía que conecta al Llano con Bogotá. A las 7 de la mañana no se presenta ningún cierre total autorizado por las autoridades.

Sin embargo, desde la noche de este viernes, las autoridades sí confirmaron un par de cierres parciales en la vía. Se confirmó el paso a un carril por el cierre definitivo del carril derecho en los puntos K17+500, K36+500 y K43+250.

Por su parte, los tramos con mayor restricción corresponden al paso controlado a un solo carril en el túnel Quebradablanca, así como en los kilómetros K69+350 y K73+620. En estos puntos críticos, el tránsito opera restringidamente, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad, prever tiempos adicionales de viaje y acatar las indicaciones del personal en la vía para evitar represamientos.

Paso a un carril en la vía al Llano Foto: Coviandina