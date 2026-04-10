La movilidad entre Bogotá y Villavicencio enfrenta este viernes una de sus jornadas más críticas del año.

El cierre total de la vía al Llano, uno de los corredores más estratégicos del país, no responde a una emergencia sino a un evento deportivo de gran escala.

Este hecho obliga a replantear los desplazamientos de miles de ciudadanos.

Puntos críticos vía al Llano: ¿Por qué la ANI solicita recursos para la temporada de lluvias?

Cierre total en la vía al Llano por evento ciclístico: miles de viajeros afectados este viernes

Desde tempranas horas de la mañana, el tránsito fue suspendido en ambos sentidos debido a la realización de la travesía ciclística “El Alcaraván Llanero”, una actividad organizada en el marco del aniversario número 186 de Villavicencio.

Según información confirmada, la restricción comenzó alrededor de las 6:30 a. m. y se mantiene de manera total, sin paso para ningún tipo de vehículo.

La magnitud del evento explica la contundencia de la medida.

Se estima la participación de cerca de 17.000 ciclistas que recorrerán aproximadamente 84 kilómetros desde el sector de El Uval, en Bogotá, hasta el parque Los Fundadores, en la capital del Meta.

Este volumen de participantes convierte la actividad en una de las rodadas recreativas más grandes del país, lo que exige un despliegue logístico y de seguridad sin precedentes en este corredor vial.

El cierre no es improvisado. La medida fue autorizada por el Instituto Nacional de Vías mediante la Resolución 1031 del 1 de abril de 2026, tras la solicitud de la Alcaldía de Villavicencio y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imder).

Esta normativa establece las condiciones bajo las cuales se puede restringir completamente la circulación para garantizar la seguridad de los participantes y la adecuada coordinación institucional.

(8:41 a.m.)A esta hora se realiza cierre total en el túnel Buenavista I y peaje Pipiral por travesía ciclística sentido Bogotá-Villavicencio en el marco de la celebración del cumpleaños de Villavicencio.Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte. pic.twitter.com/bqCaOuK3Ej — Coviandina (@CoviandinaSAS) April 10, 2026

Horarios de cierre y principales puntos de impacto

De acuerdo con las autoridades, la vía permanecerá cerrada entre las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m., aunque la reapertura dependerá del avance del último ciclista y de la retirada de los dispositivos de control instalados en el trayecto.

En ese sentido, no se descartan retrasos adicionales que puedan extender la afectación durante la tarde.

El cierre no solo afecta la conexión entre Bogotá y Villavicencio, sino también a varios municipios intermedios en Cundinamarca y Meta.

Localidades como Chipaque, Cáqueza, Quetame y Guayabetal experimentan restricciones progresivas conforme avanza el pelotón ciclista, lo que complica la movilidad local y el transporte de carga.

Sectores estratégicos como el túnel de Boquerón, el peaje Pipiral y el corredor de Buenavista se convierten en puntos críticos durante la jornada.

En estos tramos, las autoridades han implementado controles estrictos para evitar incidentes y garantizar el desarrollo seguro del evento.

Además, la operación incluye acompañamiento de la Policía de Tránsito, organismos de emergencia y personal logístico, en un esquema que busca minimizar riesgos en una vía históricamente compleja por sus condiciones geográficas y alto flujo vehicular.

La vía que conecta Bogotá con Villavicencio permanece cerrada por la jornada ciclística, afectando la movilidad entre el centro del país y los Llanos Orientales. Foto: Cuenta en X: @CoviandinaSAS

Recomendaciones y efectos en la movilidad

Las autoridades han insistido en la necesidad de planear los viajes con anticipación y, en lo posible, evitar desplazamientos durante las horas del cierre.

Incluso, se han habilitado controles para permitir pasos intermitentes en algunos sectores, dependiendo del avance de los ciclistas, aunque estos son limitados y sujetos a condiciones de seguridad.

La reapertura, prevista tentativamente hacia primeras horas de la tarde, será gradual y dependerá de la finalización completa del recorrido.

Esto implica que el flujo vehicular no se normalizará de inmediato, generando posibles congestiones posteriores.