“La iban a dejar como una Barbie, pero terminó en UCI”: impactantes denuncias contra médico estético Gabriel Cubillos

En el pódcast Más allá del silencio, cuatro presuntas víctimas del médico Gabriel Cubillos denunciaron supuestas malas prácticas, promesas de procedimientos “100% seguros” y complicaciones que, en uno de los casos, terminaron con una paciente en UCI y al borde de la muerte.

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De acuerdo con el Concejo de Bogotá, aunque se presenta como director científico, Gabriel Cubillos es un médico general egresado de la Universidad Industrial de Santander y al día de hoy sumaría un largo historial de cuestionamientos por los procedimientos que realiza.

Las mujeres que hablaron recientemente fueron Natalia Casas, Jennifer Ospina, Maritza Tavera y Diana Rojas. Tres de ellas pertenecen a una misma familia y aseguraron que llegaron al médico tras ver publicidad en redes sociales sobre procedimientos como “megalipólisis láser”, cirugías “sin cortes”, “sin cicatrices” y con resultados casi inmediatos.

“Él promete lo que ningún médico puede cumplir”

Natalia Casas contó que llegó al consultorio de Cubillos el 12 de diciembre de 2024, en una clínica ubicada en el norte de Bogotá. Según su relato, inicialmente buscaba una reducción de senos, pero el médico le habría ofrecido otros procedimientos adicionales.

“Entrar al consultorio de él es como entrar en una subasta”, dijo Natalia, al asegurar que cada procedimiento tenía un valor distinto y que la cuenta inicial habría llegado a 74 millones de pesos. Sin embargo, afirmó que si abonaba ese mismo día, el precio bajaba a 30 millones.

Jennifer Ospina relató una experiencia similar. Según ella, el médico le prometió bajar hasta 30 kilos el día de la cirugía, reducir varias tallas y dejarle el cuerpo “como una Barbie”. “Él le promete a uno lo que ningún médico puede cumplir”, aseguró.

La cirugía que terminó en UCI

El caso más grave fue el de Casas, quien se ‘operó’ el 10 de febrero de 2025. Según relató, llegó al procedimiento con un fuerte dolor en la pierna y en la zona lumbar, y aun así fue intervenida.

Tras la cirugía, aseguró que empezó a sentir un dolor intenso, pero que en la clínica le decían que era “floja”. Días después, su estado empeoró: presentó dificultad para respirar, palidez, hormigueo y descompensación.

“Yo llamé al número de la supuesta póliza y me contestó Gabriel. Le dije que no podía respirar y él me respondió: ‘Ay, usted lo que tiene es un ataque de pánico. Acuéstese en el piso y cálmese’”, relató Natalia.

Su madre, Maritza Tavera, recordó que pensó en el caso de Yulixa Toloza. “Yo vi a Yulixa en mi hija. Estaba totalmente pálida, morada y decía que no podía respirar. Si nosotros no la hubiéramos auxiliado, ella no estaría viva”, aseguró.

La familia decidió trasladar a Natalia al Hospital San José Universitario, donde, según su relato, los médicos detectaron un cuadro crítico.

La paciente terminó en cuidados intensivos, fue intubada y permaneció hospitalizada más de un mes.

Su hermana relató que durante varios días recibieron advertencias constantes sobre la gravedad de su estado.

“Nos decían que el corazón podía fallar, luego que eran los riñones, después el hígado. Todos los días nos preparaban para lo peor”, afirmó.

Según las denunciantes, Natalia presentó anemia severa, infecciones, dificultades respiratorias y otras complicaciones que requirieron múltiples procedimientos médicos.

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Denuncian secuelas físicas y emocionales

Más de un año después, Natalia aseguró que todavía enfrenta secuelas físicas y psicológicas derivadas de lo ocurrido.

“Quedé con dolores crónicos. Hay zonas que no me pueden tocar porque duelen demasiado. Las cicatrices siguen molestando y emocionalmente ha sido muy difícil”, expresó.

Las cuatro mujeres explicaron que decidieron hacer públicas sus historias después de conocer el caso de Yulixa Toloza y con el objetivo de que otras personas investiguen a profundidad antes de someterse a procedimientos estéticos.

Por ahora, los señalamientos corresponden a los testimonios entregados por las pacientes en el pódcast Más allá del silencio. Las denuncias deberán ser evaluadas por las autoridades competentes, si ellas las instauran, y estas serán las encargadas de determinar si existieron responsabilidades en los hechos relatados.