El caso de Yulixa Toloza sigue sumando interrogantes. Ahora, el abogado de la familia, Miguel Ángel Ruiz, de la Fundación GAP, anunció en diálogo con Rafael Poveda que pidió a las autoridades investigar a las amigas que estuvieron con la joven en las horas previas a su muerte.

Ottomar José Lascarro pagará doce años de prisión por el escándalo de Centros Poblados

La decisión se da luego de que surgieran dudas sobre las acciones que habrían tomado cuando la víctima ya se encontraba en delicado estado de salud tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina del sur de Bogotá.

El representante considera que la Fiscalía debe establecer si existió algún tipo de omisión de ayuda por parte de las personas que acompañaron a Yulixa durante los momentos posteriores al procedimiento realizado el pasado 13 de mayo en el establecimiento Beauty Láser.

Según han dado a conocer las autoridades, varias personas tuvieron contacto con la joven cuando ya presentaba evidentes signos de complicaciones médicas y al parecer no la habrían auxiliado. Por esa razón, la defensa busca determinar qué ocurrió durante esas horas y si se hicieron los esfuerzos necesarios para conseguir atención médica oportuna.

Además, uno de los sobrinos más cercanos de la mujer aseguró que no era normal que las amigas dijeran que, mientras ella agonizaba, se fueron a buscar ropa al apartamento cuando Toloza ya había llevado sus prendas al establecimiento.

Las dudas que rodean a las amigas de Yulixa

Las nuevas solicitudes coinciden con las revelaciones hechas recientemente por la hermana de la propietaria de la estética en una entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda.

En esa conversación, la mujer aseguró que algunas amigas de Yulixa habrían tenido conocimiento del deterioro de su estado de salud y cuestionó que, pese a ello, no se hubiera solicitado una ambulancia.

🛑#ATENCIÓN🛑



Familiares de Yulixa Tolosa difunden video previo a su desaparición.

En las imágenes se observa a la mujer en estado de desorientación o bajo efectos de fuerte medicación.

Sus allegados denuncian que desapareció en el centro estético del b/Venecia, Bogotá pic.twitter.com/h3oXBLcLdQ — La Jornada (@LaJornadaco) May 14, 2026

“Las amigas grabaron videos donde ella aparece pálida, en mal estado, pero nadie llamó una ambulancia”, aseguró la familiar de la dueña del establecimiento, una afirmación que ha generado un intenso debate en redes sociales y que ahora también forma parte de las dudas que rodean la investigación.

La mujer sostuvo además que existen interrogantes sobre la actuación de quienes estuvieron junto a Yulixa en los momentos posteriores al procedimiento y señaló que corresponde a las autoridades establecer si hubo alguna conducta que deba ser investigada.

También buscan esclarecer la desaparición de dinero

Otro de los puntos que motivó la petición de la familia está relacionado con una suma de dinero que, presuntamente, llevaba la víctima el día de la intervención estética y cuyo paradero aún no ha sido aclarado.

Los familiares aseguraron además que dentro del domicilio habrían encontrado una alcancía rota y no hallaron varias cadenas.

Por ello, la defensa considera que las autoridades deben reconstruir detalladamente las últimas horas de Yulixa para determinar qué ocurrió antes de su desaparición, tanto en la estética como en el domicilio, y su posterior hallazgo sin vida en una zona rural de Apulo, Cundinamarca.

Caso Yulixa Toloza: hermana de la dueña de la estética revela presuntas amenazas con arma y cuestiona a las amigas de la víctima

Un caso que sigue generando conmoción

La investigación ha permitido establecer que el procedimiento habría sido realizado por personas que no contaban con la autorización necesaria para practicar este tipo de intervenciones. Además, las autoridades sostienen que, tras las complicaciones médicas de la paciente, se habría intentado ocultar lo sucedido mediante el traslado de su cuerpo fuera de Bogotá.

Por estos hechos ya se han producido varias capturas y continúan las diligencias judiciales para determinar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas. El abogado resaltó que demandarán al Estado por lo que calificó como “falta del deber objetivo de cuidado”.

Sin embargo, para la familia de Yulixa aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Entre ellas, una que cada vez toma más fuerza en medio del proceso judicial: qué papel jugaron las personas más cercanas a la joven durante las horas en las que todavía podía recibir ayuda.