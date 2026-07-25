Alias Mono, mano derecha de alias Araña, no aceptó cargos por los delitos de los que le acusa la Fiscalía

Luis Carlos Vélez Romero, conocido co el alis de Mono y señalado por las autoridades como el segundo comandante del grupo criminal Comandos de Frontera, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación durante una audiencia realizada ante un juez en el departamento del Cauca.
Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA
Capturan a mano derecha de alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera
*En desarrollo...