Nación

Alias Mono, mano derecha de alias Araña, no aceptó cargos por los delitos de los que le acusa la Fiscalía

El señalado segundo comandante de Comandos de Frontera enfrentó audiencia judicial.

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Redacción Nación
25 de julio de 2026 a las 5:24 p. m.
La situación judicial de alias ‘Mono’ seguirá con audiencia de aseguramiento.
La situación judicial de alias ‘Mono’ seguirá con audiencia de aseguramiento. Foto: Getty Images

Luis Carlos Vélez Romero, conocido co el alis de Mono y señalado por las autoridades como el segundo comandante del grupo criminal Comandos de Frontera, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación durante una audiencia realizada ante un juez en el departamento del Cauca.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición.
Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA
Esposas
Capturan a mano derecha de alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera

*En desarrollo...