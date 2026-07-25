Parque se pronunció tras nuevo incidente en tobogán de atracción ubicada en la vía Fusagasugá - Pasca

Un nuevo incidente se registró en un parque de diversiones ubicado sobre la vía Fusagasugá-Pasca, en Cundinamarca. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una mujer habría caído de una de las atracciones del establecimiento, que, según las imágenes difundidas en redes sociales, sería un tobogán.

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El hecho habría sido en el complejo El Molino Gourmet. Las primeras versiones indican que la mujer sufrió algunas lesiones, lo que hizo recordar un accidente similar ocurrido hace algunos meses en Norte de Santander, donde una joven que disfrutaba de la misma atracción salió expulsada durante el recorrido y falleció debido a la gravedad de las heridas.

No obstante, en este caso la situación no pasó a mayores. Según informaron los abogados de American Park en un comunicado, el parque activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. En un primer momento, la ciudadana recibió atención por parte de personal capacitado y, posteriormente, se activó la póliza de seguro para garantizar la prestación de los servicios médicos.

Una mujer habría caído de una de las atracciones del parque, que, según las imágenes difundidas en redes sociales, sería un tobogán. Foto: Tomada de redes sociales

Según explicaron, la empresa coordinó el traslado de la ciudadana al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde fue valorada por personal médico. Tras la revisión, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad ni afectaciones importantes, más allá de un episodio de nerviosismo provocado por el incidente.

Los juristas también afirmaron que el parque cumple con todos los requisitos exigidos para su funcionamiento, entre ellos los permisos, estudios técnicos, pólizas y planes de contingencia.

Comunicado oficial de American Park. Foto: American Park.

El incidente generó preocupación entre los visitantes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde comenzaron a circular fotografías y videos de lo ocurrido. Ante la repercusión del caso, los representantes del parque hicieron un llamado a la calma y aseguraron que el establecimiento cuenta con los protocolos necesarios para atender este tipo de emergencias. Asimismo, indicaron que la empresa continuará haciendo seguimiento al estado de salud de la ciudadana.