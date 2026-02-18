Por más de una década, el parque tuvo la fama de ser uno de los lugares más importantes para la diversión de los capitalinos. Para el año 2016 se anunció su cierre y desde aquel entonces, el predio ubicado en la avenida carrera 68, vecino del Parque Salitre Mágico, no ha sido usado.

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

La clausura de Cici Aquapark fue motivo de teorías conspirativas, principalmente, por el fallecimiento de un menor en el año 2014; sin embargo, la versión oficial del cierre es que la estructura original del complejo no cumplía las regulaciones sobre sismorresistencia.

El parque Cici Aquapark fue uno de los centros míticos de entretenimiento de Bogotá. Foto: @CiciAquapark

Después de años de misterio con respecto al futuro de la edificación y un posible regreso del parque acuático, Salitre Mágico apadrinó los terrenos y construye una ampliación de su parque, a la vez que devolverá la vida al complejo que alguna vez fue el Cici Aquapark.

Parque Cici Aquapark Foto: Redes oficiales Twitter @CiciAquapark

En entrevista con Red+, la empresa a cargo del parque, Sama Park, confirmó que “el reforzamiento de la estructura, el cambio de cubierta, el cerramiento y el relleno de lo que eran las piscinas” ya están completados.

Adicionalmente, se dejó entrever que la apertura de este nuevo espacio está proyectada para el segundo semestre de este año.

Vista del terreno donde se construirá la nueva zona de entretenimiento familiar sobre el antiguo Cici Aquapark. Foto: Salitre Mágico

¿Cómo serán los nuevos espacios del Salitre Mágico?

Ahora, el espacio será principalmente conocido como Centro de Entretenimiento Familiar (CEF); contará con entrada por el norte del parque, nuevas vías para el servicio y una plazoleta multipropósito; se planea la creación de un espacio comercial, bicicleteros, una cancha deportiva multipropósito y varias zonas para juegos infantiles, entre otros, para mejorar la experiencia de los visitantes.

Por su parte, el IDRD afirmó que “la infraestructura, junto con las atracciones mecánicas ya instaladas en el parque de diversiones, permitirá garantizar una mejor experiencia al usuario mediante el cumplimiento de los indicadores de servicio”.

Este proyecto tiene una cifra invertida estimada de 968 millones de pesos, ya se encuentra en una etapa avanzada y estará formando parte de una nueva era en el entretenimiento de la capital.

Su presencia en este importante encuentro, que reúne a los principales actores de la industria del turismo a nivel nacional e internacional, busca devolverlo al centro de la conversación para recordar que es mucho más que un parque de diversiones: es un referente del entretenimiento urbano y familiar que ha acompañado a varias generaciones de bogotanos.

Durante décadas, el Salitre Mágico ha hecho parte de la historia emocional de la ciudad, consolidándose como un punto de encuentro donde personas de todas las edades han vivido momentos imborrables.

Esto ha sido posible porque, más allá de las atracciones mecánicas, el parque representa experiencias cotidianas que, vividas desde la emoción, también se sienten extremas.