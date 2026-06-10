Terror en la calle 26 de Bogotá: joven denunció robo y abuso sexual cerca de estación de TransMilenio

Una joven de 18 años aseguró haber sido víctima de robo y abuso sexual en inmediaciones de una estación de TransMilenio sobre la calle 26, cuando se dirigía a su vivienda durante la noche de un puente festivo.

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Según el relato de la víctima, un hombre la abordó en el sector y, bajo amenazas, la obligó a entregarle sus pertenencias. Posteriormente, el sujeto habría cometido actos de violencia sexual mientras le advertía que no gritara ni pidiera ayuda. La joven afirmó que vivió momentos de terror y que temió por su vida durante el ataque.

“Uno de los tipos es el que se le roba toda la maleta, el celular y se va. El otro se queda con ella. Él la arrastra, la tiene agarrada por detrás, amenazándola con que si hacía algún ruido la iba a matar. Y lo que hace es arrastrarla para debajo del puente”, expresó la madre de la víctima, quien por seguridad no quiso revelar su identidad, en conversación con CityTV.

El caso volvió a encender las alarmas por la seguridad de las mujeres en espacios públicos y zonas cercanas al sistema de transporte masivo de la capital. La denuncia ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, que adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Una problemática que sigue golpeando al país

La situación ocurre en medio de preocupantes cifras sobre violencia sexual en Colombia. De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), durante los primeros nueve meses de 2025 se registraron 24.853 delitos sexuales en el país, lo que significa que una persona fue víctima de este tipo de violencia cada 16 minutos. Además, en promedio se reportaron 91 casos diarios.

Las cifras reflejan la dimensión de un delito que continúa afectando especialmente a mujeres, niños y adolescentes, pese a los esfuerzos institucionales por combatirlo.

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Inseguridad en el sistema de transporte

La denuncia también revive el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte de Bogotá. Un informe de la CEJ conocido este año reveló que durante 2025 se reportaron más de 12.000 hurtos en buses y estaciones de TransMilenio, mientras que las horas entre las 7:00 p. m. y las 10:00 p. m. fueron identificadas como las de mayor riesgo para los usuarios.

Mientras avanza la investigación, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han insistido en la necesidad de reforzar la vigilancia en corredores de alta afluencia, mejorar las rutas de atención a víctimas y garantizar que casos como este no queden en la impunidad.