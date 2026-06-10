Lo abrazó y luego lo apuñaló: así fue el asesinato de un joven a manos de su amigo por una deuda de $20.000 en Caldas

Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Óscar David Guapacha Lotero, un joven que murió tras ser atacado con arma blanca durante una riña ocurrida en el municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas. El caso ha causado conmoción luego de que se conocieran videos de cámaras de seguridad que registraron el momento de la agresión.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron hacia la 1:25 de la madrugada del domingo 7 de junio en plena vía pública. Las primeras versiones indican que la confrontación estaría relacionada con una deuda de 20.000 pesos que mantenían la víctima y el presunto agresor.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo el señalado atacante se acerca a Óscar David Guapacha Lotero y lo abraza. Segundos después, mientras mantiene el contacto con la víctima, presuntamente le propina varias heridas con un arma cortopunzante, una de ellas en el cuello, para luego alejarse del lugar.

Tras el ataque, el joven fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de Manizales, donde permaneció bajo atención médica especializada. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció el lunes 8 de junio.

Las autoridades informaron que el presunto responsable fue capturado pocos minutos después de ocurridos los hechos. Se trata de un adolescente de 17 años, cuya situación judicial es analizada por las autoridades competentes.

Inicialmente, la Fiscalía adelantó una audiencia de control de garantías por el delito de tentativa de homicidio. No obstante, tras confirmarse el fallecimiento de Guapacha Lotero, el ente acusador deberá ajustar la imputación para que corresponda a la nueva situación procesal derivada de la muerte de la víctima.

El caso ha generado un amplio rechazo en redes sociales, donde usuarios han compartido las imágenes del ataque y expresado su indignación por la forma en que ocurrió la agresión. En distintas publicaciones, algunos internautas han denominado el hecho como “el abrazo de la muerte” o “el abrazo de Judas”, en alusión al momento previo al ataque registrado por las cámaras de seguridad.