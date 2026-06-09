Primeras capturas por el asesinato del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

En la tarde de este martes 9 de junio fueron capturados tres presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido en la ciudad de Cúcuta.

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El periodista, quien contaba con un esquema de seguridad, fue atacado cuando se encontraba en el barrio Quinta Oriental, de la capital de Norte de Santander.

Las primeras versiones advierten que los detenidos incluye al sicario y una pareja que habría hecho seguimientos al comunicador, hasta el pasado sábado cuando se perpetró el crimen.

Los capturados serán trasladados a Bogotá y presentados ante un juez penal de control de garantías para la legalización de la captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Capturados por asesinato de Cristián Herrera Foto: Suministrada

La Fiscalía General le imputará los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes, accesorios y municiones.

“En diligencias realizadas en Cúcuta (Norte de Santander), Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cúcuta materializaron las órdenes de captura contra dos hombres y una mujer que estarían involucrados en el crimen del periodista Cristian Hernando Herrera, perpetrado el pasado 6 de junio, en el barrio Quinta Oriental”, señaló la Fiscalía.

Amenazas de muerte

Tras su asesinato, el pasado 6 de junio, se conoció que el periodista -con más de 20 años de experiencia- había recibido varias intimidaciones contra su integridad personal. Incluso, había sido víctima de un atentado, por lo que se le otorgó un esquema de seguridad.

Sin embargo, las amenazas y atentados continuaron, hasta el punto que tuvo que exiliarse en Chile por un tiempo. A su regreso a Norte de Santander, fue amenazado varias veces más.

La UNAM y los egresados del programa de Comunicación Social de la universidad se solidarizaron tras el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Foto: Defensoría del Pueblo

De acuerdo con la Policía entre los capturados está alias Demonio, sería el presunto autor material del homicidio. Este individuo estaría vinculado a actividades relacionadas con homicidios y hurtos, y tendría vínculos delincuenciales con alias “Porras”, cabecilla privado de la libertad del Grupo de Delincuencia Común Organizada conocido como Familia P.