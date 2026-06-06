Asesinaron en Cúcuta al reconocido periodista Cristian Herrera. El comunicador tenía varias amenazas

El periodista Cristian Herrera, ampliamente conocido en el departamento de Norte de Santander, fue asesinado en las últimas horas, de acuerdo con fuentes de la Policía, cuando visitaba a unos familiares en el barrio Quinta Oriental.

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Lo que se advierte es que Herrera tenía varias amenazas en contra de su vida, incluso tenía esquema de seguridad, que no logró evitar que hombres armados le dispararan este sábado. El comunicador colaboraba para diferentes medios en Bucaramanga y Cúcuta. La Fiscalía asumió la investigación.

Herrera era egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y durante muchos años fue periodista judicial en el diario La Opinión, de Cúcuta.

Un grupo de investigadores de la Fiscalía en la seccional de Norte de Santander fue asignado al proceso con el propósito de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen. Las amenazas que sufrió el comunicador serán el punto de partida para el proceso.

La Policía no ha entregado detalles del caso; se espera que en los próximos minutos las autoridades del departamento revelen detalles del caso y una eventual recompensa para dar con los autores materiales del asesinato del comunicador que desde hace varios años se encargó de revelar investigaciones sobre hechos de orden público.

Colegas de Cristian Herrera revelaron que eran varios los hechos de violencia de que fue víctima, lo que hizo necesario implementar un esquema de seguridad para su protección. En otro momento tuvo que exiliarse en Chile tras el avance y gravedad de las amenazas en su contra.

El crimen contra el comunicador recordó el caso de Mateo Pérez, el periodista de investigación que en el departamento de Antioquia fue asesinado por las disidencias de las Farc mientras adelantaba un trabajo en la región.

Se trata de un hecho de violencia de extrema gravedad y que ataca de manera directa a los medios de comunicación, sus trabajadores y la libertad de expresión, así como el derecho a informarse de los ciudadanos. El rechazo fue general de la comunidad y de las autoridades que en ese caso ofrecieron una recompensa.

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“Ofrecemos recompensa por información que permita ubicar y capturar a los cabecillas de esta estructura criminal terrorista del 36: alias Primo Gay, hasta $ 640 millones; alias Chalá, hasta $ 500 millones; alias Macho Viejo, hasta $ 100 millones”, dijo en su momento el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Con el caso Cristian Herrera se espera que el Gobierno tome alguna determinación respecto de la seguridad de los comunicadores que en las regiones atienden casos de orden público y judicial.