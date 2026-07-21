Video de la fuerte explosión que se presentó en una fábrica de Buenaventura: hay heridos

En el interior de una planta industrial del distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, se presentó una explosión durante la tarde de este martes, 21 de julio de 2026. El incidente tuvo lugar en la zona franca de CELPA, sobre el corredor de la vía alterna interna del municipio.

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El reporte inicial de la emergencia apunta a que también el interior del establecimiento sufrió daños, ya que el calor de las llamas hizo estallar ventanas internas. La presión y las altas temperaturas provocaron roturas en paneles.

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Una vez registrado el suceso, los brigadistas y personal a cargo activaron los protocolos de seguridad de la infraestructura. La pronta evacuación de los empleados presentes permitió despejar el área mientras las llamas se extendían por la planta.

Reporte inicial de víctimas

Pese al procedimiento de evacuación implementado en el lugar, los socorristas reportaron que cuatro personas resultaron con afectaciones en la superficie corporal. Los trabajadores lesionados sufrieron quemaduras a causa del contacto directo con las llamas desatadas tras la explosión inicial.

Fuerte explosión e incendio en la Zona Franca Celpa, en Buenaventura, dejó cuatro heridos con quemaduras. El incidente, al parecer por una falla en un tanque de alcohol, obligó a evacuar la planta. Los lesionados reciben atención médica. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kbKyxXKTRy — Revista Semana (@RevistaSemana) July 22, 2026

Ante la gravedad del hecho, los organismos de socorro trasladaron a varios de los lesionados a la Clínica Santa Sofía del municipio costero. El personal médico del centro asistencial se encuentra en la fase inicial del protocolo establecido para este tipo de situaciones y realiza la valoración individual de cada paciente que ingresó a raíz del incidente.

Hipótesis del origen del incidente

En cuanto a las posibles causas del evento, las primeras indagaciones apuntan a una falla en los sistemas de almacenamiento de la planta. Se presume que el incendio se originó por un error en un tanque de alcohol, lo que habría provocado la combustión inicial al interior del predio.

Hasta el momento, ni el Cuerpo Oficial de Bomberos de Buenaventura ni la Delegación Departamental de Bomberos del Valle del Cauca han entregado un balance de las pérdidas materiales. Las unidades de emergencia continúan en la zona evaluando la estructura para determinar con precisión las causas que originaron la emergencia industrial.